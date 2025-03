Tremendo insulto de Charlotte Caniggia a More Rial, luego de que la hija de Jorge Rial la atacara en redes: "Patética la..."

Mientras More Rial prepara su futuro en los medios, la famosa no deja de lado el escándalo y volvió a pelearse con una gran figura del espectáculo. Esta vez le tocó a Charlotte Caniggia, a quien la hija de Jorge Rial acusó de mantener una relación íntima con su amigo y abogado, Alejandro Cipolla. Después de que Yanina Latorre "atendiera" a More Rial, la hermana de Alex Caniggia decidió hacer lo propio con un incendiario mensaje en redes sociales.

Morena Rial causó polémica en redes cuando uno de sus fans le preguntó si le caía bien Charlotte Caniggia. "Maso, no me gusta que utilice como sextoy a Alejandro Cipolla, él está para algo más serio", contestó la influencer. Como si no fuera suficiente, más tarde agregó: "Charlotte, no trates de hacer bajar mis historias, ni lo mandes a Alejandro. Ahora cuento chismes de la farándula, que lo demuestren". En las últimas horas, la hija de Mariana Nannis se pronunció al respecto.

La brutal respuesta de Charlotte Caniggia a More Rial

Al igual que lo hizo Morena, Caniggia se refirió a la polémica respondiendo la pregunta de un seguidor: "¿Qué pensás de lo que dijo More con el abogado Cipolla?". La respuesta de Charlotte Caniggia para More Rial fue contundente: "Me parece patética. Una demente hablar mal de mí y hablando puras mentiras", comenzó su descargo.

Charlotte Caniggia contestó con todo a los dichos de More Rial. Foto: Instagram @chcaniggia_n

Charlotte Caniggia, quien tiene una nueva vida lejos de las cámaras junto a su novio Roberto Storino, agregó: "Yo estoy en pareja hace 6 años, me parece muy feo que esté inventando cosas. Me parece que ella busca fama y ensuciar a gente siempre. Patética la gorda". La exparticipante de "El hotel de los famosos" borró su fuerte mensaje poco tiempo después, pero no fue suficiente para evitar que sus palabras llegaran a Morena Rial.

More Rial volvió a lapidar a Charlotte Caniggia en Instagram

De regreso en el Instagram de Morena, la mediática siguió con el ida y vuelta al publicar otra incendiaria respuesta para Charlotte Caniggia. Sin etiquetarla, pero hablándole por su nombre, Rial escribió: "Charlotte, no te atiendo por ahora porque tengo asuntos más importantes que tu desliz amoroso. Pero no provoques al diablo que te puede contestar".

La reacción de More Rial a la respuesta de Charlotte Caniggia. Foto: Instagram @moreerial

Caniggia no es la única famosa contra la que apuntó la hija de Jorge Rial en los últimos días. La influencer disparó contra el conductor de "LAM", Ángel de Brito. El periodista no se quedó callado, y disparó contra More Rial con un brutal tuit: "Me lavaba las manos después de tocarte, bola de mier**, chorra, macumbera, mala hija y pésima madre", escribió De Brito.