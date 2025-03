El nuevo trabajo de More Rial en los medios, con el visto bueno de su padre Jorge Rial: "Está armando..."

Tras su salida de la cárcel, Morena Rial enfrentó el desafío de recomponer su vida. A los problemas familiares se le sumaron los retos laborales. Más allá de su actividad en las redes, la hija mayor de Jorge Rial busca una ocupación fija y estaría a punto de conseguirlo.

Tal como era su anhelo, More Rial tendría trabajo asegurado en el rubro mediático. Así lo confirmó Virginia Gallardo en el programa Mujeres Argentinas (El Trece): la influencer dejaría de depender exclusivamente de la publicidad a través de las redes.

Aseguran que Morena Rial consiguió un nuevo trabajo. Fuente: Instagram @moreerial.

El nuevo trabajo de Morena Rial: ¿Qué rol ocupará Jorge Rial?

Aprovechando su alcance en el universo de las redes sociales, Morena Rial estaría embarcada en la producción de su propio programa de streaming. La hija del conductor de Argenzuela desembarcaría en el mundo de las plataformas y el contenido en vivo y on demand.

"Estaría armando su programa de streaming, porque tiene ganas de hablar y mucho que decir. Papá (Jorge Rial) autorizó esta iniciativa. Pero le dijo 'me abro, hacé lo que quieras, no pongo un peso, es un tema tuyo, pero me encanta'", contó Virginia Gallardo.

Más allá de que Jorge Rial le dejó en claro que no oficiará de productor de su nuevo emprendimiento en el streaming, Morena contará con el apoyo de su padre aunque no en términos económicos. Al enterarse de la noticia, Jorge se mostró predispuesto a asesorarla y transmitirle toda su experiencia frente a cámara y en el armado de programas.

"La va a entrenar, la va a coachear", precisó Gallardo sobre el rol que cumplirá Jorge Rial en el programa de streaming de Morena. Más allá de este dato aportada por la panelista de El Trece, la influencer de momento no adelantó detalles sobre este nuevo emprendimiento.

More Rial tendrá un programa de streaming. Foto: archivo.

Morena Rial destrozó a Yanina Latorre y defendió a su padre

Si algo distingue a Morena es su capacidad confrontativa. Desde su salida de la cárcel, la hija de Jorge Rial se agarró fuerte con varios periodistas de espectáculos. De hecho, la acusación de More Rial contra Luis Ventura fue uno de los episodios más tensos que protagonizó la influencer desde que recuperó la libertad.

Esta vez, Morena defenestró a Yanina Latorre. Todo empezó cuando, mediante una historia de Instagram, un seguidor le preguntó a Morena qué opinaba lo que habían dicho sobre su padre en el nuevo programa de Yanina Latorre, Sálvese Quien Pueda (América). "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", fue la respuesta de la influencer.

Lejos de quedarse en el molde, Yanina contraatacó: "Prefiero ser una abuela demente y no salir a chorear. Prefiero ser una geriátrica demente y no una choriza de poca monta". Morena Rial y Yanina Latorre tuvieron un durísimo cruce a través de las redes. Fuente: Instagram @yanilatorre.

Al leer esa respuesta de Latorre, Morena Rial subió la apuesta. Acusó a la periodista de colgarse del apellido de su marido, Diego Latorre, para tener un espacio en los medios.

"Sos de poca monta, ni tu apellido tenés jajaja. Necesitaste de tu marido para ser panelista. Luego te regalo pañales así evitas cualquier incidente mientras estás sentada en LAM", escribió More en su Instagram.