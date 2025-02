Luis Ventura reveló por qué se peleó con More Rial: "Ella pedía 1 millón de pesos para..."

Tras haber dejado la cárcel, Morena Rial inició un raid por distintos programas de televisión, ya sea en entrevistas concedidas desde un móvil o visitas al estudio. Las declaraciones de la hija de mayor de Jorge Rial, quien sigue acusada de integrar una banda que realizaba entraderas en casas de la zona norte del Conurbano, agitaron el avispero del medio televisivo.

Uno de los que fue "atacado" por la joven influencer fue Luis Ventura. El experiodista de Intrusos supo ser uno de los referentes del medio más cercanos a More Rial. Ahora, está claro, la situación dio un giro drástico.

Morena acusó a Ventura de haber contado al aire sobre su embarazo cuando ella todavía no quería hacer pública la noticia. Según la influencer, ese fue el motivo por el cual lo bloqueó en WhatsApp. Casualmente, Ventura había sido uno de los peces gordos de la TV que la defendió mientras la joven estuvo detenida en una Comisaría de San Isidro.

Luis Ventura respondió con dureza a More Rial tras las críticas de la influencer. Fuente: Captura América.

¿Qué le respondió Luis Ventura a Morena Rial?

Luis Ventura, como era de esperarse, no le dejó pasar esas críticas a Morena. El histórico periodista de espectáculos se defendió como él sabe, en vivo. Y contó el verdadero motivo detrás del enojo de la joven: aseguró que la hija de Rial se ofrecía ella misma a los canales de TV para revelar el dato de su embarazo a cambio de una fortuna: "Llamaba a los medios para pedir un millón de pesos para contar y dar la primicia sobre su embarazo".

Aunque no lo explicitó ni empleó ese término, Ventura trató de hipócrita a Morena. Asimismo, dio a entender que la verdadera causa del enojo de la joven no fue el dato revelado, sino el negocio que, de algún modo, le truncó a la hija de Rial al haber lanzado él mismo la primicia.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Luis Ventura no se guardó nada, se lo notó visiblemente dolido tras los dichos de la hija de su examigo y socio. Días atrás, la entrevista de Morena Rial en Mañanísima lo tuvo como protagonista indirecto. La joven reveló ante Carmen Barbieri y su equipo que no tiene diálogo con él. Cuando le preguntaron por qué, aseveró que Ventura había roto un off, algo que ella le contó en confianza y que el conductor no tenía permitido revelar en TV, cosa que hizo.

Lo primero que hizo Ventura fue desmentir el relato de Morena. Según contó, la historia ocurrió hace casi un año, cuando More recién tenía la confirmación del embarazo de Amadeo, el hijo de cuatro meses que tuvo con Matías Ogas. El periodista dijo que se encontraba en un restaurante almorzando con la producción de Secretos Verdaderos en un restaurante de Palermo cuando Morena se arrimó a su mesa y contó, delante de todos los que compartían mesa con él, que estaba embarazada.

More Rial habría cortado la relación con Luis Ventura luego de que él contara su embarazo. Foto: archivo.

“Al haberlo contado tan abiertamente, yo pensé que era una noticia que se podía compartir”, explicó Ventura. Claro que el periodista no fue el único apuntado por More tras salir de la cárcel. Morena Rial lapidó a Silvia D'Auro en vivo tras ver una foto de su madre adoptiva. Asimismo, dijo que no tiene interés en afianzar un vínculo con su madre biológica.

La bronca de Luis Ventura con Morena Rial por sus críticas

Es evidente que Luis Ventura está dolido con Morena Rial. Las declaraciones de quien supo ser algo más que su amiga lo descolocaron. La relación que los unía se forjó cuando Ventura era una de las personas de mayor confianza del padre de la influencer, Jorge Rial. A tal punto se tenían confianza que ella le llamaba "tío". Ahora, la relación parece definitivamente rota.

"Me trató de viejo boludo, dijo que yo la había mandado en cana. Pero, bueno, está bien. Se olvidó de todo lo otro. Se olvidó de lo que 'el tío' hacía para fogonearla. Cuando ella estaba internada en el psiquiátrico íbamos a verla el Pelado (Guillermo) Marín y yo", dijo Ventura.