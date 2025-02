More Rial tuvo una impactante reacción al ver una foto de su madre, Silvia D'Auro: "Esa..."

Si algo distingue a Morena Rial es su espontaneidad cuando enfrenta los micrófonos. La hija mayor de Jorge Rial reapareció en un estudio de TV luego de obtener el arresto domiciliario, aunque sigue acusada de formar parte de una banda que realizaba entraderas en casas de la zona norte del Conurbano.

En un mano a mano con Carmen Barbieri, la joven influencer habló de todo: la relación con su padre y su hermana, Rocío Rial, sus hijos y su futuro laboral. En medio de esos temas, a More se le escapó un comentario que deja en claro lo que piensa de Silvia D'Auro, su madre adoptiva.

Se sabe, Silvia D'Auro, exesposa de Jorge Rial, no tiene relación con las dos hijas que adoptó con el conductor de Argenzuela. Cada vez que tiene la oportunidad, Morena se ocupa de manifestar lo que siente por su madre adoptiva. Y en Mañanísima no se guardó nada. Además de hablar sobre su vida, More Rial debutó como panelista y se metió de lleno en el Wandagate.

Morena Rial tuvo un duro gesto al ver en vivo una foto de Silvia D'Auro. Fuente: Instagram @moreerial.

La reacción de Morena Rial al ver una foto de Silvia D'Auro

Sentada frente a frente con Morena Rial, Carmen Barbieri repasaba en vivo un álbum de fotos familiares de la invitada. Entre las imágenes seleccionadas por la producción de Mañanísima se coló una foto de Silvia D'Auro. "Dios me libre, esa señora", lanzó Morena con un evidente tono despectivo. Carmen comprendió enseguida el motivo del comentario y a la conductora del programa de El Trece no le quedó otra que hacerse cargo de lo que sucedía: "Hay cosas que no querés ver, ¿no?".

No fue la primera vez que Morena Rial lapidó a Silvia D'Auro desde que la joven influencer salió de la cárcel. Algunos días antes de esa entrevista en Mañanísima, More le había brindado una nota a LAM, el programa de América conducido por Ángel de Brito. Al ser consultada por su madre adoptiva, la influencer tampoco tuvo piedad.

“Era una loca y lo que estuvieron en esa época saben. Yo no repetiría ninguna cosa de las que ella hizo con nosotras”, declaró More Rial sobre la exesposa de su padre.

Desde hace años, Morena relata en cuanta nota le hacen los padecimientos a los que presuntamente las sometía D'Auro a ella y a su hermana menor, Rocío Rial. Desde maltratos psicológicos hasta abusos físicos, More llegó a definir como “un infierno” la vida bajo la tutela de quien fuera su madre adoptiva.

More Rial opinó sobre Silvia D'Auro. Foto: Captura El Trece.

La tremenda confesión de Morena Rial sobre su familia biológica

A medida que fue creciendo, Morena Rial conoció detalles de la otra parte de su historia, la que involucra a su familia biológica. En Mañanísima, la hija de Jorge Rial se refirió a ese tema y aclaró algunos datos al respecto.

More Rial fue contundente al referirse a su madre biológica: “No me hablo, para nada. Ya está, no me importa nada de lo que hace esta mujer y cuando la veo sinceramente no me gusta las cosas que la veo hacer. Yo soy muy sincera y la verdad es que no le doy bola". Mientras la joven estuvo detenida en la Comisaría de San Isidro, la madre biológica de Morena Rial dio una entrevista en la que lamentó la situación de la influencer. More Rial fue tajante contra su madre biológica. Foto: archivo.

En esa nota con Carmen Barbieri, la joven influencer reveló que tiene un hermano biológico de 15 años, uno de los integrantes de esa familia con el que mantiene diálogo.

“Con el que me habló seguido es con mi hermano, porque tengo un hermanito de 15 años. Él es más chico, bueno, sí, y cada tanto tenemos contacto. También con mi papá. Lo que sí es que no nos conocemos, ya que todos los contactos fueron a veces por Facebook, a veces por WhatsApp. Hablamos de distintas cosas, pero no nos conocemos personalmente", contó.