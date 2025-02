Qué le dijo Rocío Rial a More Rial luego de su paso por la cárcel: "No seas..."

La excarcelación extraordinaria que la sacó de la cárcel no fue gratuita para Morena Rial. La Justicia le exigió una serie de requisitos para gozar de la prisión domiciliaria, y una de esas exigencias fue la fijación de un domicilio de residencia de un familiar. More eligió la casa de su hermana menor, Rocío Rial.

En una entrevista con Mañanísima, la mayor de las hijas de Jorge Rial reveló cómo fue el diálogo que tuvo con su hermana tras salir de la cárcel. Por más que More esté fuera de la prisión, sigue implicada en una causa por el robo a una vivienda de la zona norte del Conurbano bonaerense.

More Rial reveló cómo fue su charla con Rocío, su hermana, tras salir de la cárcel. Fuente: captura América.

Las duras palabras que le dedicó Rocío Rial a More Rial

More Rial confesó ante Carmen Barbieri en El Trece las duras palabras que le dedicó Rocío, su hermana, cuando salió de la cárcel. "Me dijo que no sea tan boluda", contó la joven influencer en la charla que tuvo mano a mano con la conductora de Mañanísima.

Tras salir de la cárcel, Morena Rial se instaló junto a Amadeo, su hijo menor, en un departamento alquilado por su hermana Rocío Rial en el barrio porteño de Palermo. En los últimos días surgió el rumor de que Morena y Rocío Rial pueden ser desalojadas por una impactante deuda que tiene esa vivienda en materia de expensas.

"Por suerte estamos bien. Mi hermana es muy perfil bajo y mucha bola no me da. Está con sus auriculares, con su tablet. Mejor, gracias a Dios", reveló Morena.

Morena Rial dejó muy mal parado al padre de su hijo mayor

Morena Rial vive junto a Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas. Pero la hija de Rial está separada de su hijo mayor, Francesco, quien reside en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni.

En la entrevista con Mañanísima, More acusó a Ambrosioni de manipular al pequeño Francesco para dificultar la relación del menor con su madre.

More Rial vive alejada de su primer hijo. Foto: Instagram More Rial.

"Le llena mucho la cabeza al nene y él sufre mucho. Yo no le haría eso porque le estaría haciendo un daño. Cuando lo llamo, él quiere sacarle el celular para que no hable conmigo y toda esta situación a Francesco se pone mal", expresó Morena.

La hija mayor de Rial reveló que es su padre, Jorge Rial, quien se encarga de la manutención de Francesco. El nene aún no vio a su madre desde que abandonó la prisión. Antes de que la influencer fuera detenida, Ambrosioni había brindado una entrevista en LAM (América) en la que dio su versión de los hechos.

"Hace dos años que vive conmigo. La verdad es que fueron muchas etapas complicadas. En primera instancia presenté muchas pruebas y luego, así y todo, la jueza decidió que tenía que estar con la madre. Apelé, volví a presentar más pruebas y costó porque a veces la Justicia porque es la madre, cree que tiene que estar con ella. Pero a veces no cumplen el rol que conlleva ser madre", contó el joven cordobés en diálogo con el programa de Ángel de Brito.