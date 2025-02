More Rial y su hermana Rocío podrían ser desalojadas de su departamento por un impactante motivo: "Está claro que..."

Después de su liberación, More Rial comenzó una nueva vida con ayuda de su padre y su hermana. Gracias al acuerdo millonario entre Jorge Rial y Fernando Burlando, la mediática pudo reencontrarse con su bebé para cuidarlo en el departamento de Rocío Rial. Sin embargo, los problemas no se acabaron para Morena: las dos hermanas estarían al borde de quedar desalojadas por una millonaria deuda.

Así lo informó Juan Etchegoyen durante la última emisión de "Mitre Live". El periodista contó que estuvo en contacto con personas "que frecuentan el edificio" donde Morena Rial cuida de Amadeo, su bebé de cuatro meses, tras recibir la excarcelación extraordinaria del juez. Según reportaron los ciudadanos, ella y Rocío deberían una substancial cantidad de dinero en expensas: "De no regularizarse esto podría haber un desalojo".

¿Cuánto dinero deberían More y Rocío Rial en expensas?

A la hora de revelar cuánto deben de expensas las hijas de Jorge Rial, el periodista no ocultó su sorpresa: "Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos que se debe de expensas", aseguró. "Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos que tiene el departamento", agregó Etchegoyen, considerando que la mayor de las hermanas es más cercana a su padre y tiene un trabajo estable en su productora.

"Yo imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena", teorizó el periodista. Cabe recordar que Jorge Rial ya le pagó a Fernando Burlando para que se haga cargo de la defensa de su hija, una cifra que rondaría los 70 mil dólares, y según reportaron en "Mañanísima" también estaría considerando alquilarle a Morena un nuevo departamento para que viva con su hijo y una niñera, también elegida por el conductor de "Argenzuela".

En sus descargos después del arresto de su hija, el conductor aseguró que la estaría acompañando sin intervenir en la Justicia, y así lo hizo durante la semana que Morena estuvo presa. "Después de lo que vivió Morena, ser desalojada del departamento de su hermana sería el colmo. Imagínate lo que puede pasar. Está claro que su papá no va a permitir semejante situación", explicó Etchegoyen.

Antes de finalizar, el comunicador reportó que la deuda no sería el único problema de las hermanas Rial en el edificio donde residen. "Me dicen que la relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas aunque no profundizan en los detalles", aseguró. De ser cierto, demostraría que la actitud de Morena no cambió desde su tiempo en prisión, como le reclamó Yanina Latorre en su furioso descargo.

Habló el dueño del auto que tomó prestado More Rial y reveló el asqueroso detalle que dejó en el baúl

Mientras su situación judicial sigue siendo evaluada, un polémico episodio del pasado de More Rial volvió a asomarse y causó un nuevo escándalo. Un año antes de ser detenida mientras manejaba un auto robado, la influencer hizo un canje con una concesionaria para usar uno de sus vehículos por tres días, a cambio de publicitar su negocio en sus redes sociales. Lo devolvió semanas después, destruido, y los dueños encontraron un inquietante detalle.

"A la camioneta le faltaban piezas, tenía una puerta chocada, estaba lleno de mugre", contó Lucho, el dueño del negocio que intentó hacer un canje con la famosa y terminó siendo estafado. Lo que más les sorprendió, sin embargo, fue lo que More Rial dejó en el baúl del auto: "Encontramos plumas de gallina en el baúl. No sabemos qué hacían ahí, pero que era un desastre", aseguró el vendedor, sospechando de un ritual religioso realizado por la mediática.