La nueva vida de More Rial: Después de su arresto, la hija de Jorge Rial recibirá ayuda de alguien muy especial para cuidar de su bebé Amadeo

Gracias a un acuerdo millonario entre Jorge Rial y Fernando Burlando, el juez le concedió a Morena Rial la excarcelación extraordinaria, y la joven madre de 26 años pudo reunirse con su hijo Amadeo. Mientras la mediática desestimó las críticas sobre el cuidado de su bebé recién nacido, ahora que recuperó la libertad recibirá ayuda para cuidar de su hijo.

Arrestada por ser cómplice del robo a una casa en San Isidro, a More Rial le llovieron las críticas cuando se filtraron a los medios las fotos de su arresto, donde aparece rodeada de policías y con Amadeo en brazos. Jorge se hizo cargo del cuidado del bebé cuando fue arrestada por segunda vez, y desde entonces una persona muy especial lo ayuda a cuidar del recién nacido.

More Rial y el cuidado de Amadeo

La nueva vida de More Rial y de su pequeño Amadeo fue descripta por Jorge Rial, durante su descargo en Radio 10, donde conduce a diario "Argenzuela". El día posterior al arresto de su hija, Rial habló sobre su nieto: "Se va a quedar conmigo. Estoy velando por su salud y bienestar, que es lo que más importa. Volveré a cambiar pañales, me había olvidado de todo eso. Mi hija Rocío y María me están ayudando". ¿Quién es María? María del Mar Ramón actual pareja de Jorge Rial es una escritora feminista que, de acuerdo con el propio Jorge se ha convertido en un pilar en el marco de la estructura armada para que el pequeño Amadeo crezca con la contención adecuada en un momento complejo.

La historia de amor entre el periodista argentino y la autora colombiana sigue siendo, en gran parte, un misterio. La relación entre ambos se hizo pública en 2022, pero se desconoce cómo se conocieron y hace cuánto están en contacto. Sí se sabe que la rubia estuvo apoyando a Jorge Rial durante su infarto en Colombia y lo sigue haciendo a pesar del escándalo que vive Morena Rial.

María del Mar Ramón, la pareja de Jorge Rial. Foto: Instagram @radioconvos899

Lo cierto es que, More Rial encontró en su familia todo el apoyo necesario para continuar con su vida luego del arresto. En gran medida, la asistencia de su padre y su novia, forman parte del acuerdo al que Burlando llegó con la justicia para lograr la excarcelación de la joven influencer. Incluso Rocío, su hermana, llegó a ofrecer su domicilio para garantizar la liberación de su hermana, quien no debe abandonarlo por más de 24 horas según las condiciones establecidas por el juez.

Eso no es todo: en "Mañanísima", el programa de El Trece con Carmen Barbieri, informaron que el conductor de C5N alquilará un departamento cerca de él para su hija y nieto, donde vivirá con una niñera para asegurar el correcto cuidado del bebé. Al parecer, la preocupación de Jorge surgió a partir del momento e que descubrió que Amadeo no contaba con las vacunas del calendario oficial.

La nueva vida de More Rial: defendió su maternidad y le dedicó tiernos mensajes a sus hijos

More Rial presumió a sus hijos en redes sociales. Foto: Instagram @moreerial

En medio de las críticas a su rol como madre, a las que More Rial respondió con un poderoso descargo en redes sociales, la mediática le dedicó una serie de tiernos posteos a sus dos hijos. En medio de la cantidad de publicidades en sus historias de Instagram, la joven madre compartió fotos de Amadeo y de Francesco, acompañadas de mensajes donde les declara su amor y cariño.

Además de mostrar una nueva imagen de Amadeo donde se lo ve sonriente, silenciando los rumores de negligencia que comenzaron por las vacunas faltantes en su calendario, More Rial le escribió a su primogénito. Francesco se encuentra viviendo en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni, después de que el exfutbolista ganara la tenencia del menor por demostrar que se encontraba "en peligro" viviendo con su madre.

"Cuanto te amamos Fran, te extrañamos papito hermoso. Mamá siempre va a estar", escribió More Rial sobre una foto del encuentro en los pequeños hermanos. Una tercera publicación muestra varias fotos de madre e hijo en un collage, sonriendo ampliamente a la cámara. "Mi primer amor para toda la vida", escribió sobre la historia de Instagram.