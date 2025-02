More Rial hizo un fuertísimo descargo ante los cuestionamientos sobre su rol de madre, luego de llevar a su hijo Amadeo a robar: "Nadie puede decirme..."

Tras una semana detenida, recuperó la libertad More Rial y vivirá con su hermana Rocío mientras colabora con la Justicia. Mientras que su excarcelación le permitió a la hija de Jorge Rial reunirse con Amadeo, su bebé de cuatro meses, también la confrontó con los numerosos cuestionamientos que recibió como madre desde que fue arrestada con su hijo en brazos. Rompiendo su silencio, Morena decidió responder a las críticas con un fuerte descargo.

Las imágenes de la mediática siendo arrestada con su bebé el 22 de enero encendieron las alarmas con respecto al cuidado del menor de edad, y la revelación sobre las vacunas que le faltaban al hijo de More Rial elevaron rumores sobre una posible intervención de la Justicia en el caso. Habiendo retomado control de sus redes sociales, la influencer se pronunció sobre la controversia y dejó en claro que sus hijos son su prioridad.

¿Qué dijo More Rial sobre sus hijos tras salir de la cárcel?

El descargo de More Rial. Foto: Instagram @moreerial

En una reciente historia de Instagram, More Rial le respondió a quienes la criticaban como madre después de su arresto por ser cómplice en un robo. "Con mis hijos nadie, pueden hablar lo que quieran pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis dos hijos. Y el que me conoce sabe la clase de madre que soy. Con eso me alcanza", aseguró, cerrando su mensaje con el emoji de un beso.

La preocupación de la joven madre por su hijo recién nacido fue citada por su abogado, Fernando Burlando, como una de las razones que convenció al juez de conceder el beneficio de la excarcelación extraordinaria, que More Rial deberá mantener siguiendo una lista de condiciones. "Hay un bebé que necesita a su mamá", sostuvo el letrado en comunicación con la prensa.

More Rial y Amadeo, su bebé recién nacido. Foto: Instagram @moreerial

More Rial todavía no recuperó contacto con su primer hijo, Francesco, quien se encuentra viviendo con su padre en Córdoba. Facundo Ambrosioni aseguró, en diálogo con "Mañanísima" tras el primer arresto de Morena, que el niño se encuentra feliz y contenido, y que tanto él como su pareja procuran mantenerlo alejado de las noticias de su madre: "Lo vamos a charlar con la psicóloga más que nada porque él empieza dentro de poco las clases y capaz algún compañerito le dice algo".

Por ahora, la madre de 26 años se enfoca en los cuidados de su hijo Amadeo, y acepta la ayuda de su padre. El programa de El Trece que conduce Carmen Barbieri aseguró que Jorge Rial planea ayudar a Morena en el curso de la investigación que la compete, alquilándole a ella y al niño un departamento cerca de él donde vivirán con una niñera. "A partir de ahora, la van a empezar a seguir de cerca", aseguró un cronista del ciclo.

El millonario nuevo negocio de More Rial

Los exorbitantes precios de la publicidad de More Rial. Fuente: captura Mitre Live.

Desde que recuperó su libertad, Morena Rial reactivó sus redes sociales y amplió el negocio de publicidad que había iniciado antes de su arresto. En colaboración con un equipo de marketing, la joven influencer ofrece cobrar una jugosa cifra a cambio de publicitar negocios en sus historias de Instagram, que gracias al escándalo que la rodea actualmente, reciben miles de visualizaciones todos los días.

En una emisión reciente de "Mitre Live", Juan Etchegoyen reveló cuánto cobra More Rial por una historia de Instagram: en una captura donde se ve la conversación de un potencial cliente con el equipo de Morena, se informa que hubo una promo del 50% de descuento mientras la joven estaba en la cárcel que dejó el precio en $125.000 pesos. Con la mediática de nuevo a cargo de sus redes, cada historia cuesta $250.000 pesos.

"Su equipo de marketing está haciendo todo lo posible para dejarla mal parada", opinó el periodista, quien reveló el mal momento que pasó un cliente de Morena con su servicio: tras comprar una historia en el Instagram de la famosa, el comerciante tuvo que pedirle que la baje porque estaba recibiendo demasiados insultos.