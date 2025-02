El emotivo reencuentro de More Rial con su hijo Amadeo: tierna foto e inesperadas palabras

Después de una semana detenida, Morena Rial fue excarcelada y recuperó la libertad. La joven de 26 años, que se declaró culpable de asistir en el robo a una casa de San Isidro, se trasladó este jueves a la casa de su hermana Rocío Rial, donde vivirá temporalmente hasta que se normalice su situación. En medio de la vorágine, también logró cumplir su deseo más grande y tuvo el esperado reencuentro con su hijo de cuatro meses, Amadeo.

En la carta que escribió More Rial en la cárcel, citó a sus dos hijos como su motivación más grande para salir de su difícil situación judicial y reincorporarse a la sociedad: "Este proceso me va a servir para organizar mi vida y estar con mis hijos, todo se construye para estar mejor". Mientras Francesco se encuentra viviendo con su padre en Córdoba desde que Morena perdió su tenencia, Amadeo estaba bajo el cuidado de Jorge Rial y se pudo reencontrar con su madre.

La foto del reencuentro entre More Rial y su hijo Amadeo

More Rial y Amadeo, juntos tras su liberación. Foto: Instagram @moreerial

En la cuenta de Instagram donde montó un negocio desde la cárcel, More Rial compartió la primera foto junto a su bebé tras ser excarcelada de manera extraordinaria. La hija de Jorge Rial también compartió un inesperado mensaje, a pesar de su afán por mantener el silencio en medio de los delicados procedimientos: "Acá siempre por vos pepón, mamá te ama para siempre. Te amo, te extrañé mucho", agregó la madre, sorprendiendo a sus seguidores con su declaración.

El bienestar del recién nacido generó preocupación tras su presencia en el primer arresto de su madre, y su tiempo bajo el cuidado del conductor de "Argenzuela" sacó a la luz nuevas negligencias que tuvo la mediática en su cuidado. Una revisión médica reveló que Amadeo no tenía todas las vacunas de su calendario, situación que Jorge Rial rectificó sin perder tiempo. El descuido no pasó desapercibido, y podría causarle problemas a More Rial con la Defensoría de Menores en el futuro.

El abuelo de Amadeo ya habría tomado medidas para garantizar el cuidado del recién nacido: según informaron en "Mañanísma", por la pantalla de El Trece, el conductor de C5N decidió que Morena pasaría un tiempo con su hermana antes de mudarse a un departamento cerca suyo, donde vivirá con una niñera elegida por el mismo Jorge. "Alertó mucho el hecho de que el niño no tuviera todas las vacunas. A partir de ahora, la van a empezar a seguir de cerca", aseguró el movilero del ciclo.

La Justicia también tendrá su ojo puesto sobre la liberada. Para no perder el beneficio de la excarcelación, More Rial tiene una lista de condiciones establecidas por el juez que deberá seguir a rajatabla: no tiene permitido abandonar el país o ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, tiene la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado y deberá someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Las palabras de Jorge Rial a su hija Morena que cambiaron por completo su relación

Jorge Rial se compadeció con su hija Morena. Foto: Captura América TV

El arresto de More Rial parece haber abierto la puerta a una reconciliación entre la mediática y su padre, después de la fuerte y televisada pelea que los distanció. Mientras el periodista aseguró en un primer momento que se mantendría al margen del caso y dejaría actuar a la Justicia, con el pasar de los días se lo vio más y más involucrado en la causa, llegando a pedir el despido de Alejandro Cipolla en la defensa para poner en su lugar a Fernando Burlando.

En el aire de "Mañanísima", Facundo Ventura reveló que Jorge Rial se puso a entera disposición de su hija durante la última visita a su celda: "Quedate tranquila que papá va a hacer todo lo posible para sacarte", le habría dicho el conductor de "Argenzuela" a su hija para llevarle tranquilidad en su momento más oscuro.

"Yo conté acá que Jorge, en silencio, desde atrás, desde las sombras, iba a ayudar a Morena a salir. De hecho, el día que él la va a ver, el día de su cumpleaños, alrededor de entre las 7 y 8 de la mañana, primera hora, para que no fuera un alboroto", agregó el panelista de Carmen Barbieri, quien es hijo de Luis Ventura y se crio muy cerca a la familia Rial.