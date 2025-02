El exabogado de More Rial atacó a Jorge Rial tras cambiarlo por Fernando Burlando en la defensa de su hija: "Entiendo que..."

More Rial continúa detenida mientras el juez evalúa el pedido de excarcelación realizado por Alejandro Cipolla, quien hasta hace horas era el abogado de la mediática en la causa por un robo en San Isidro. El letrado fue reemplazado este lunes por "el abogado de los famosos", Fernando Burlando, y señaló a Jorge Rial como el responsable de su repentina desvinculación del caso.

A pesar de estar distanciado de su hija, el conductor de "Argenzuela" se hizo cargo de Amadeo, el bebé de cuatro meses de su hija. Mientras Jorge Rial no ayudará a Morena económicamente, parece que decidió involucrarse en los procedimientos legales que enfrenta la influencer, y una de sus primeras decisiones habría sido recomendarle cambiar de abogado defensor.

Alejandro Cipolla culpó a Jorge Rial por su desvinculación del caso de Morena

Así se lo confirmó Alejandro Cipolla a Pepe Ochoa en su reciente comunicación con el stream Bondi Live: "Entiendo de que es lo mejor, ya lo había hablado ayer con Morena y Fernando. Entiendo que es lo mejor para que ella siga manteniendo un vinculo familiar", explicó. Cuando el periodista le preguntó si su renuncia fue a pedido de Jorge Rial, Cipolla contestó: "Entiendo que sí".

De acuerdo con el letrado, el pedido del mediático no habría sido por su representación de More Rial tras sus días en la cárcel, sino por una cuestión más personal: "Es de público conocimiento que no tenemos una buena relación, más que otra cosa". El letrado también aseguró haber recomendado él mismo a su cliente aceptar lo propuesto por su padre: "Yo le había dicho 'si te trae otra propuesta, firmala'".

More Rial y Alejandro Cipolla tienen una relación de amistad. Foto: Instagram @moorerial

"¿Vos sentís que si seguías avanzando en esta causa se iba a pudrir todo mas de lo que esta podrido?", le preguntó Ochoa. "Si, prefiero que se mantengan los vínculos, que todo siga bien, que Morena pueda acceder a que se le alquile un departamento...", contestó Cipolla, quien se mostró preocupado por la difícil situación económica de More Rial e insinuó que obedecer el pedido de su padre le daría un lugar para vivir.

Cipolla cerró su comunicación defendiendo el trabajo que realizó con la madre de Amadeo, aprovechando para lanzar un palito a Burlando y el trabajo que tendrá por delante: "Yo creo que mi trabajo lo hice perfecto, tampoco es una causa de una complejidad absoluta. Es un robo, hasta un estudiante de primer año puede defenderlo", aseguró, sosteniendo que en los próximos días More Rial quedará en libertad.

¿Qué pasará con Amadeo, el hijo de More Rial?

En el aire de "A la Barbarossa", Pia Shaw reveló que el hijo de More Rial, Amadeo, podría verse afectado por una decisión de la Justicia. "La Defensoría de Menores está evaluando la situación del bebé. No le quitarían la custodia, pero pueden llegar a darle la guarda al abuelo", aseguró la periodista refiriéndose a Jorge Rial, quien se hizo cargo del menor de edad al momento de la detención de su hija.

"Todo depende de la Defensoría de Menores y su condición de prisión preventiva. Al bebé le van a poner un abogado de niño que consideran que sus progenitores no están en su eje y protegiéndolo. Esto tiene que ver con la situación procesal que también está el padre de la criatura que está prófugo, tomando como referencia ambas detenciones. Esto lo están explicando dentro de la comisaría", agregó Shaw.