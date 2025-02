El tremendo revés económico que More Rial sufrió luego de quedar detenida por ser acusada de robo y Jorge Rial no podrá salvarla

Las cosas se siguen complicando para More Rial, quien se encuentra detenida tras ser acusada de ser cómplice en el robo bajo modalidad de "escruche" a una casa de San Isidro. Mientras siguen apareciendo incriminatorios nuevos videos de la hija de Jorge Rial, se conoció el revés económico que sufrió la mediática y del que no podrá depender de su padre para solucionar.

Lo cierto es que Morena Rial cumple 26 años este sábado 8 de febrero, y todo parece indicar que lo pasará en la cárcel alejada de su hijo, Amadeo, a quien pidió ver varias veces desde su arresto. Trágicamente, la influencer tenía planeado un enorme festejo que le podría haber ganado una considerable cantidad de dinero, plan que no se podrá concretar debido a su detención.

Los detalles del mega cumpleaños de More Rial que no fue

Así lo informó Matías Vázquez en "Puro Show": "Ella iba a festejar un cumpleaños con más de 800 personas en el boliche Ink de la zona de Palermo". De acuerdo con el panelista, la hija de Jorge Rial había concretado las presencias de varios influencers y famosos, pero también había logrado cerrar contratos con diferentes marcas para hacer canjes y sortear regalos a los presentes.

Antes de su arresto y el allanamiento de su casa, More Rial planeaba que su fiesta fuera un evento abierto donde cualquiera pudiese entrar, una movida que le podría haber ganado miles de pesos en publicidad. En cambio, la celebración tuvo que ser cancelada repentinamente: "Tengo un audio del dueño del boliche donde decía 'mirá, tuvimos que frenar todo sobe la marcha porque si no, dónde nos íbamos a meter'", agregó Vázquez.

More Rial fue arrestada este miércoles. Foto: X @fedebonggiorno

La situación de More Rial se continúa agravando, sumándose ahora el gran gasto que deberá enfrentar la madre soltera (si queda en libertad) por la repentina cancelación de semejante evento. Gasto que, dicho sea el paso, deberá pagar sin ayuda, ya que Jorge Rial dejó en claro en sus declaraciones recientes que no continuará apoyando económicamente las malas decisiones de su hija.

"Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'", contó Jorge Rial en su descargo por Radio 10. "Estoy preparado para lo que sea... Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios", cerró.

Jorge Rial explicó por qué no fue a ver a su hija Morena a la cárcel

En un reciente editorial para su programa "Argenzuela" en C5N, Jorge Rial contó dolorosos detalles de More Rial y su actual situación. "Me duele ver todo esto, me duele ver en cadena nacional. Y está bien porque acá se da la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija además tiene la avidez de entregar la vida por los medios de comunicación", comenzó declarando.

El padre de la detenida también explicó que no se acercó a la cárcel para respetar los procedimientos de la Justicia: "Yo no me acerco a ella porque está incomunicada, yo no puedo tener acceso a ella y tampoco la tendría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado, y alimentar un circo". Consternado por las decisiones de Morena Rial, el periodista cerró su descargo pidiendo que se haga justicia.