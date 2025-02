La curiosa excusa que More Rial le dio a su padre Jorge Rial por la seguidilla de robos que cometió: "Lo hice porque..."

More Rial fue detenida por segunda vez en la madrugada del miércoles 5 de febrero, tras ser identificada junto a un grupo de sospechosos como partícipe de un robo bajo modalidad de escruche en San Isidro. El incidente se suma a su previa detención con su hijo Amadeo en brazos, una seguidilla de crímenes para los que la mediática dio una increíble explicación en una charla con su padre, Jorge Rial.

Horas después del arresto de su hija, Jorge Rial habló de Morena en su programa de Radio 10, donde clasificó su detención como algo "inevitable". "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada", confesó el conductor, quien le hizo esa misma pregunta a la mediática y no recibió la respuesta que esperaba.

More Rial confesó por qué se metió en una vida "marginada"

"En estos últimos días hablamos bastante y me dijo 'papá, lo hice porque no tenía otra cosa que hacer'", reveló Jorge Rial. El conductor se mostró furioso ante la explicación de su hija: "Me indignó, lo último que uno tiene que hacer es cometer un delito. Hay mil cosas para hacer antes: dejarse ayudar, laburar. Para mi eso no es excusa y no se lo voy a aceptar nunca como excusa".

En los días siguientes a su primer arresto, el periodista Santiago Riva Roy reveló que More Rial enfrenta una difícil situación económica desde su distanciamiento con el conductor de "Argenzuela", quien a pesar de todo continúa pagando la obra social de su nieto más pequeño. La mediática estaba viviendo en un hotel de San Telmo, donde finalmente fue arrestada junto a su banda por la policía este miércoles.

El segundo arresto de More Rial. Foto: X @fedebonggiorno

A pesar de su situación, la mediática mostró interés en lograr una situación económica estable, promocionando su trabajo en redes sociales después de su arresto. More Rial llegó a pedir un auto a cambio de dar una entrevista en "Puro Show" días antes de su detención en el partido de Martínez, aunque los panelistas de El Trece cuestionaron si no planeaba usar el vehículo para un delito.

Fuera de sus motivos, Jorge Rial fue definitivo sobre la situación de su hija, afirmando que "si cometió delitos tiene que pagar por eso". "Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", cerró.

¿Qué pasará con Amadeo, el bebé de More Rial?

More Rial tiene un bebé de cuatro meses de edad. Foto: Instagram @moorerial

Durante su descargo, Jorge Rial llevó tranquilidad sobre la situación de Amadeo, el bebé de More Rial y su exnovio Matías Ogas. El conductor confirmó que se hará cargo del cuidado del niño hasta próximo aviso: "Lo único que me importa es mi nieto Amadeo, que está bien. En un ratito ya me voy a juntar con mi nieto. Va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera", aseguró.

Rial también garantizó que está en contacto con su primer nieto, Francesco. El menor de edad se encuentra viviendo en Córdoba con su padre, Francisco Ambrosioni, después de que More Rial perdiera su tenencia cuando la Justicia determinó que el niño estaba en peligro viviendo con su madre. El conductor de "Argenzuela" informó que su nieto no está al tanto del escándalo de su madre, y será informado de manera cuidadosa cuando sea tiempo.