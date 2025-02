Filtraron el parte policial de More Rial luego de ser acusada de robar una casa en San Isidro por segunda vez

Volvió a ser detenida More Rial, quien ya estaba complicada en la Justicia tras un previo arresto hace pocas semanas. El segundo arresto de la hija de Jorge Rial, quien habló y se confesó decepcionado por los hechos, sucedió en la madrugada de este miércoles, y desde entonces se filtró a la prensa el parte policial donde se confirma el crimen al que fue vinculada la problemática influencer.

Fue Ángel de Brito, el conductor de "LAM", quien reportó la información a través de su cuenta de Twitter (ahora X). En la comunicación oficial de la policía de San Isidro, donde se produjo el supuesto robo, se informó que se la detención de More Rial fue por robo bajo modalidad de "escruche", irrumpiendo en viviendas cuando están desocupadas para sustraer valiosos, y se confirmó el cargo bajo el que quedó detenida.

More Rial, detenida por robo doblemente agravado: qué dice el parte policial

El parte policial del segundo arresto de More Rial. Foto: X @AngeldebritoOk

En el parte policial filtrado por el periodista de América TV se informa que More Rial está acusada de entrar a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, el sábado 18 de enero, días antes de su primera detención por sospecha de un crimen similar en otra casa de San Isidro. Acompañada por otros hombres y mujeres, la influencer habría "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias".

La investigación de las fuerzas de seguridad llevó a la identificación de los autores del crimen, quienes fueron ubicados en un hotel de San Telmo donde está viviendo More Rial, a causa de su difícil situación económica. A las 3:30 de la madrugada del miércoles, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo la detención de los sospechosos y los trasladaron a la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad.

Los detalles del robo de More Rial. Foto: X @AngeldebritoOk

En las últimas horas, Ángel de Brito compartió su comunicación con una fuente exclusiva que le relató los detalles del crimen: según informa, "ella actuó como chofer de la banda", tal como lo habría hecho en el previo intento de robo cuyo video complica a More Rial. Los sospechosos bajaron la térmica de la casa para concretar el robo, y "se llevaron computadoras y otros elementos".

La situación de More Rial se complica con cada nueva evidencia. De acuerdo con lo informado por De Brito, la hija de Jorge Rial "esta vez está más complicada", ya que no se trataría de un intento de robo sino un crimen concretado. Por ahora, Morena permanece detenida "por robo doblemente agravado por ser con escala mejor y efracción".

Jorge Rial rompió el silencio sobre el segundo arresto de Morena

En su programa radial, Jorge Rial se refirió al segundo arresto de su hija y lo clasificó como "inevitable". "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'", reveló sobre More Rial, quien trabaja con sus redes sociales desde su distanciamiento con el conductor.

El padre reconoció que apoyará a su hija en el proceso judicial "pero no para que tenga privilegios", y se dirigió a las víctimas de sus supuestos crímenes: "Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", cerró.