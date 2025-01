Aseguran que More Rial tiene una difícil situación económica tras distanciarse de Jorge Rial: "Vive en un..."

Todos los ojos están puestos en la familia Rial después de que Morena Rial fuera arrestada manejando un auto robado con su bebé encima. Después de su liberación y la fuerte reacción de Jorge Rial a la detención de su hija, se filtraron a la prensa detalles del duro presente que viviría la mediática y la habrían llevado a involucrarse con los sospechosos de un fuerte crimen.

La noticia de la detención de la influencer fue primero anunciada por Santiago Riva Roy en la noche de "LAM". Al día siguiente, y con More Rial de nuevo en libertad, el periodista se sumó al streaming "Bondi Live" y dio nuevos detalles del escándalo. Mientras discutían el caso, oyentes del programa expresaron dudas ya que lo último que se supo de la hija de Jorge Rial fue que se encontraba viviendo en Córdoba con su novio.

"Es acá en Martínez, evidentemente se vinieron de Córdoba para acá", aclaró Pepe Ochoa, refiriéndose a More Rial y su novio Matías Ogas, padre de Amadeo. "Vive en un apart hotel en San Telmo", agregó Riva Roy, antes de revelar la difícil situación económica en la que se encontraría More Rial: "Una vida muy justa, a comparación de la que supo vivir Morena".

La escueta situación de la influencer tendría una simple explicación. "Jorge le cortó el chorro", sostuvo el comunicador, asegurando que el conductor de "Argenzuela" "está harto" de los escándalos de su hija y dejó de ofrecerle ayuda económica. A pesar de esto, el conocido mediático también "está roto" por la presencia del hijo de Morena Rial, de apenas tres meses de edad, en el arresto.

Lo cierto es que More Rial, como señaló Georgina Barbarossa en un fuerte descargo, recibió numerosas oportunidades tanto de su padre como de su "tío", Luis Ventura, para trabajar en los medios de comunicación donde ellos hicieron sus carreras. Sin embargo, los mismos conductores reconocieron en entrevistas que la joven madre simplemente no mostró deseos de trabajar para sostenerse.

"Ella quería ser fotógrafa y le ofrecí que fuera a la revista Paparazzi", confesó en un momento el presidente de APTRA para "Empezar el día". "Después le ofrecí el departamento de fotografía del Diario Crónica, donde estaba mi hermano Carlos. ‘Andá que él te va a formar’, le dije. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron… Ya es un tema que se me escapa", cerró Ventura.

Las pruebas que complican a More Rial tras su arresto en Martínez

Morena Rial, complicada. Foto: Captura América TV

El miércoles 22 de enero a las 19 horas, More Rial fue detenida mientras manejaba un Fiat Cronos con pedido de captura. El auto fue avistado por la policía gracias a la cámara de seguridad de un vecino de San Isidro, quien llamó al 911 cuando notó que dos sospechosos intentaron bajar la térmica de su casa con la supuesta intención de entrar a robarlo. En dicho video, se ve a Morena Rial manejando el auto robado.

Mientras que el abogado de la mediática, Alejandro Cipolla, sostuvo la inocencia de su cliente argumentando que ella se subió con intención de salir a pasear con amigos, la policía encontró evidencia que complica a More Rial dentro del vehículo. "En el baúl había pasamontañas, barretas y crickets. Elementos que podrían servir para la apertura de una puerta, de una reja", anunciaron en "Arriba Argentinos".