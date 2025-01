Habló Jorge Rial tras la detención de More Rial: "Esto es una..."

Estalló el escándalo cuando More Rial fue detenida manejando un auto robado con su bebé de tres meses, Amadeo, este miércoles por la noche. La mediática fue liberada horas después, pero seguirá involucrada en la causa. En medio de este nuevo escándalo, Jorge Rial habló por primera vez y lanzó un angustiado pedido a sus aliados más cercanos.

Cuando se anunció la noticia del arresto de Morena Rial, el conductor de "Argenzuela" se encontraba cenando con su pareja María del Mar Ramón, junto a quien se encuentra de vacaciones en México. Jorge Rial se mostró relajado en redes sociales mientras se desarrollaba el escándalo, pero la noticia pronto le llegó y provocó un devastador efecto en el histórico presentador.

En comunicación con "A la Barbarossa", Facundo Ambrosioni reveló que recibió un mensaje de Jorge Rial poco después del arresto de su hija. El mediático se mantiene en contacto con el ex de su hija por su nieto Francesco, con quien comparte una relación de mucho cariño a pesar de la distancia. "Era la luz de los ojos de Jorge, esta criatura", explicó Georgina Barbarossa.

"Bueno, la verdad que sí, que se comunica Jorge y todas esas cosas, pero bueno, no se comunica todos los días, pero se comunica, pregunta, por ejemplo, ayer me mandó un mensaje: 'cuidalo, por favor, esto es una vergüenza, pero bueno, necesito que lo cuides'", reveló Ambrosioni, horas después de la liberación de More Rial y Amadeo.

La dura declaración de Jorge Rial contra su hija Morena tras su arresto y liberación

La angustia de Jorge Rial fue corroborada por el periodista Santiago Riva Roy, quien rompió la primicia del arresto, en la mañana de "Bondi Live". "Está muy mal Jorge, se enteró ayer. Está destrozado por el nieto", aseguró el panelista, quien agregó que al momento de enterarse del escándalo, el conductor comenzó a gestionar su regreso inmediato al país.

Pero eso no fue todo. Al enterarse de que el hijo de More Rial y Matías Ogas estuvo presente en la escena y fue demorado junto a su madre, Jorge Rial se habría puesto en contacto con su colega de "Argenzuela", Mauro Federico, para hacerle un urgente pedido. "Andá y velá por los derechos de mi nieto. Sacá a mi nietito, al bebé, de la comisaría", le rogó el mediático.

Jorge Rial y su nieto Francesco. Foto: Instagram @jrial

Sin embargo, su actitud con Morena Rial habría sido todo menos amable. Una vez presente en la comisaría, Federico le reveló a Riva Roy que Jorge Rial le soltó la mano a su hija. "Morena es adulta, tiene que pagar el precio de sus decisiones", habría declarado el conductor a su colega. "Jorge está harto, soltó. Me pidió a mi que vele por los derechos del nene y ella pague por la responsabilidad de sus decisiones", agregó Federico.

La hermana de More Rial, Rocío, también se habría apersonado en la comisaría tras escuchar noticia del arresto de su hermana, pero se privó de realizar declaraciones a la prensa. "Rocío no dijo nada. También rota, la cara destruida, fue a ayudar a su hermana y a ver en qué estado estaba el sobrino", informó Riva Roy.