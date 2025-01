More Rial, complicada en la Justicia por escandalosas pruebas nuevas tras ser acusada de robo en Martínez: "Se confirmó que..."

Se vuelve a complicar la situación de More Rial después de ser arrestada con su bebé de tres meses, Amadeo, en brazos. Si bien la hija de Jorge Rial fue liberada tras sus horas detenida en una comisaría de Martínez, la investigación sobre el caso sigue su curso y un reciente desarrollo pone en riesgo a la mediática de quedar imputada.

En "Puro Show", Matías Vázquez reveló que Alejandro Cipolla, el abogado de More Rial, está enojado con el fiscal por no darle acceso a la causa a pesar de que su cliente no está imputada con un crimen. La actitud del fiscal preocupa al entorno de Morena, ya que podría significar que la imputación está a la vuelta de la esquina. Este miedo se vio aumentado con el reciente nuevo dato que compromete a More Rial.

More Rial, complicada en la Justicia por los contenidos del baúl en el auto que manejaba

De acuerdo con los periodistas de El Trece, la Justicia de San Isidro determinó que "todas las herramientas delictivas que se encontraron son reales y estaban listas para ser utilizadas en el atraco". Las herramientas referidas son los sospechosos elementos en el baúl de More Rial, entre los cuales la policía encontró pasamontañas, barretas, crickets, guantes y varios celulares.

La situación de Morena Rial también se complica por su relación con los otros dos detenidos en la escena, quienes "vendrían haciendo un raid delictivo y robo escruche". Los dos jóvenes tienen varias causas abiertas en la Justicia al igual que la mediática, quien está viviendo en difíciles condiciones económicas tras perder el apoyo de Jorge Rial.

Los elementos de robo que complican a More Rial. Foto: Captura El Trece

A pesar del duro revés que significa la evidencia, no todo está perdido para More Rial. Sus representantes legales sostienen que el auto que fue vista manejando en San Isidro no es robado, como se había informado en un primer momento, sino que le fue subalquilado. La defensa presenta sus propias sospechas, ya que subalquilar el vehículo evitaría dejar rastros al cometer un crimen.

Mientras tanto, la hija de Jorge Rial volvió a recurrir a su trabajo en redes sociales para sostenerse. En una reciente historia de Instagram, la influencer anunció un nuevo emprendimiento y convocó a marcas interesadas a contactarla: "Si quieres potenciar tu cuenta o promocionar tu marca. Hablar por DM, escribió en la foto donde se muestra el gran numero de visualizaciones que recibe su perfil.

La palabra de Jorge Rial tras el arresto de su hija, Morena

Figuras del medio como Viviana Canosa opinaron de More Rial y su más reciente polémica, pero la voz que resonó fue la de su padre, el conductor Jorge Rial. Horas después de que se filtrara la noticia del arresto de su hija, el presentador de "Argenzuela" se contactó con Facundo Ambrosioni, expareja de Morena y padre de Francesco, para hacerle un desesperado pedido de ayuda.

Así lo contó el exfutbolista al aire de "A la Barbarossa": "Bueno, la verdad que sí, que se comunica Jorge y todas esas cosas, pero bueno, no se comunica todos los días, pero se comunica, pregunta, por ejemplo, ayer me mandó un mensaje: 'cuidalo, por favor, esto es una vergüenza, pero bueno, necesito que lo cuides'", aseguró.