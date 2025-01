Viviana Canosa opinó sobre More Rial y Jorge Rial luego del escándalo por robo: "Yo..."

A días de regresar a la televisión con un nuevo programa en El Trece, Viviana Canosa habló del escándalo que sacudió a la farándula argentina: el arresto de More Rial. La conductora, que mantiene una relación amor/odio con Jorge Rial, fue sincera y expresó su preocupación por el presente de la problemática influencer y sus dos hijos menores de edad.

La semana pasada, Morena Rial fue detenida con su bebé de tres meses en la localidad de Martínez. La influencer había estado manejando un auto reportado como robado, y las personas que la acompañaban en el vehículo fueron relacionadas a un intento de robo en San Isidro horas antes. Si bien la madre y su hijo fueron liberados tras horas en la comisaría, los problemas recién comienzan.

Viviana Canosa simpatizó con Jorge Rial tras el arresto de su hija, Morena

De invitada en "Puro Show", Viviana Canosa reaccionó al escándalo expresando su incredulidad ante las acciones de More Rial, a quien conoce desde pequeña gracias a su relación laboral con el conductor de "Argenzuela": "Me parece tremendo. Me da pena la situación. Yo la tuve a upa, fui al bautismo. Una vez (Luis) Ventura me la pasó en el teléfono que me quería saludar y la saludé".

Al igual que hizo Georgina Barbarossa cuando opinó sobre Morena Rial, Canosa se puso en los zapatos de Rial padre: "Me da pena por Jorge porque uno adopta un hijo, pone mucho amor y la verdad que es tu hijo. Y no está bueno, porque hay un bebé en el medio, hay otro hijo, es un despelote. Además Jorge habla de la vida de las personas, entonces es hablar de un tema que lo toca y no es una pavada".

El movilero de El Trece le preguntó a la conductora por la reacción de Jorge Rial al arresto de su hija, ya que el periodista salió a hablar con los medios después del escándalo y expresó la gran vergüenza que siente por lo ocurrido. Al escuchar que Rial aseguró seguir amando a su hija a pesar de desaprobar de sus acciones, Canosa declaró: "Le pasa a un montón de padres con sus hijos, y bueno. Es parte de la vida".

Todo parece indicar que es una Viviana Canosa recargada la que llegará pronto a la pantalla de El Trece. La conductora llegó a criticar duramente a Yuyito González, actual pareja del presidente Javier Milei, por el escándalo con los supuestos canjes millonarios que estuvo pidiendo: "El presidente se tiene que ocupar de eso, no puede permitir que su mujer esté haciendo canjes por el mundo".

Viviana Canosa adelantó detalles de su nuevo equipo en El Trece

También para el programa de chimentos de El Trece, Viviana Canosa confirmó que ya tiene su equipo armado para el magazine que estrenará pronto. Sin embargo, la conductora todavía retiene los nombres de sus compañeros, prefiriendo anunciar el elenco completo cuando ya todos los periodistas que la acompañarán hayan terminado sus respectivas negociaciones con el canal.

La conductora si confesó que le encantó la propuesta desde el momento en que Adrián Suar la llamó para decirle "tengo el programa para vos", aunque necesitó un tiempo de análisis e introspección antes de decidir tomar el nuevo desafío. Sobre el contenido del programa, Canosa adelantó que tratarán todos los temas "que el público quiera escuchar", y lo hará a su manera.