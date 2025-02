Jorge Rial habló de la detención de Morena Rial en su programa de radio y fue contundente

Morena Rial fue detenida en un conocido hotel de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada. La hija de Jorge, está pegada a un hecho delictivo, lo cierto es que fue trasladada por a la sede de la Comisaría Vecinal 1 B de la Ciudad de Buenos Aires, y allí se le retuvo su teléfono celular.

Jorge Rial decidió romper el silencio en su programa de radio y fue contundente respecto a la situación en la que se encuentra su hija y tildó este hecho como algo "inevitable". También dejó en claro que "si cometió delitos tiene que pagar por eso y ojalá que esto le sirva para aprender".

"Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no sabía qué hacer'", contó el periodista en su programa de radio sobre la situación de Morena.

"Estoy preparado para lo que sea... Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios. No la voy a abandonar"; confesó. Lo cierto es que es un golpe durísimo para Jorge Rial y confesó que se hará cargo de su segundo nieto.

La palabra de Jorge Rial tras la detención de su hija:

"Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", compartió el periodista de C5N y tomó responsabilidad como padre y sentenció que intentó todo para que su hija cambie.