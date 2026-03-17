Jorge Rial filtró la lista de los famosos que habrían trabajado con Mauricio Novelli y reveló cuánto cobró cada uno

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sigue sumando derivaciones y esta vez fue Jorge Rial quien aportó nuevos datos en Argenzuela . Allí, el periodista exhibió un listado de influencers y figuras públicas que habrían participado en la difusión de eventos organizados por el empresario Mauricio Novelli , actualmente bajo investigación.

Según explicó el conductor, la estrategia para promocionar foros y actividades vinculadas a la consultora de Novelli incluía convocar a personalidades con gran alcance en redes sociales, con el objetivo de darles visibilidad y credibilidad. En ese marco, aclaró que se trataba de acciones publicitarias que, en principio, eran legales y habituales dentro del mercado digital.

Entre los nombres que aparecían en los materiales promocionales se encontraban Agustín Laje, Emanuel Danan, Romina Malespina, Morena Beltrán, Diego Latorre, Yanina Latorre y el influencer El Presto. El comunicador remarcó que ninguno de ellos está vinculado de manera directa con la causa $LIBRA, sino que habrían sido convocados únicamente para promocionar eventos o actividades, algo que forma parte del negocio habitual de las redes sociales.

Durante el programa de C5N, también se difundieron los montos que algunos de ellos habrían cobrado por estas campañas. De acuerdo con esa información, Laje habría percibido cerca de 4.000 dólares por un paquete que incluía contenido en YouTube e Instagram, mientras que Danan rondaría los 3.500 dólares por acciones similares. En tanto, Malespina y Beltrán habrían recibido alrededor de 3.000 dólares por publicaciones y stories.

En el caso de Diego Latorre, el acuerdo habría sido de unos 2.000 dólares por contenido en redes, mientras que El Presto habría cobrado cerca de 1.700 dólares por menciones en YouTube y otras plataformas. Rial insistió en que estos datos corresponden a acciones previas al escándalo y no implican una participación en la maniobra investigada.

"Esto no es delito", remarcó el periodista al aire, y explicó que el uso de figuras conocidas suele ser clave para generar confianza en el público. "Se necesitan famosos para convencer al tipo común de que detrás de esto no hay una estafa", analizó el conductor, dejando en claro el rol de los influencers en este tipo de estrategias.

Yanina Latorre - Portada En el programa emitido por C5N, también se habló de la polémica que involucra a Yanina Latorre. Fotos: captura de video / América TV.

Por último, en el ciclo también se mostraron chats entre Yanina Latorre y Novelli, donde se evidenciaría un vínculo comercial para la difusión de estos eventos. En los mensajes, el empresario coordinaba pagos y confirmaba acciones publicitarias, mientras que la panelista organizaba la publicación de contenidos en distintos días.

Nuevamente, Jorge Rial aclaró que esas conversaciones corresponden a acuerdos previos al caso $LIBRA, cuando Novelli aún no tenía exposición pública. Sin embargo, dejó planteada una duda sobre el origen del vínculo entre el empresario y algunas figuras, especialmente luego de que en uno de los intercambios apareciera mencionado el presidente Javier Milei, un dato que, según señaló, podría requerir un análisis más profundo.