Sorprendiendo a todos, Jorge Rial anunció su retiro del periodismo y reveló la fecha: "Voy a estar retirado"

En una confesión inesperada durante la emisión de Cónclave por Carnaval Stream, el conductor reveló que ya tiene un plazo fijado para abandonar los medios.

La mesa de Cónclave volvió a sacudir el tablero con un formato que no deja de ser innovador. Con un debate acalorado, el programa cerró con una declaración que marca un punto de inflexión en la historia de la televisión argentina. Jorge Rial lanzó una bomba informativa al confirmar que su salida de los medios de comunicación tiene fecha de vencimiento.

El anuncio se produjo tras una serie de precisiones sobre el esquema del canal, donde Fabián Doman detalló los horarios de figuras como Viviana Canosa y Mariana Brey. En ese contexto de renovación, la charla derivó en los proyectos personales de los integrantes, momento que Alejandro Fantino aprovechó para revelar su nueva faceta académica: "Yo empecé a estudiar abogacía, en cuatro años voy a ser abogado", comentó el conductor, adelantando que su plan es ejercer la defensa legal de sus propios colegas en el futuro.

La confesión de Rial Embed - Jorge Rial Se Retira Inspirado por el giro de vida de su compañero, Jorge Rial decidió romper el silencio y sincerarse sobre su propio agotamiento tras décadas en la primera línea de fuego mediática. "Me retiro de esto... voy a estar retirado ya, tranquilo, no voy a tener ningún quilombo", sentenció el periodista, dejando atónitos a sus compañeros de mesa. Con la mirada puesta en un horizonte más calmo, Rial dejó en claro que su prioridad ahora es alejarse de la exposición constante que demanda el periodismo de espectáculos y política.

Ante la sorpresa de los presentes, el conductor de Argenzuela puso una cifra concreta a su despedida, vinculándola con un hito personal inminente. "Un añito, dos añitos y me fui. En serio... 65 años, mi cumpleaños", confesó, marcando la edad jubilatoria como el límite final para su trayectoria profesional. Esta precisión sitúa su retiro definitivo para el año 2026, cerrando un ciclo que comenzó en los años 80 y que lo posicionó como una de las voces referentes de la prensa del país.