Mirtha Legrand se emocionó en pleno programa tras recibir un Martín Fierro

Mirtha Legrand ya es una leyenda de la televisión argentina; con sus 99 años, sigue con ganas de trabajar y cada vez que se enciende la cámara, lo hace de gran manera y con una enorme felicidad. El lunes 18 fue distinguida con un Martín Fierro y se emocionó en su programa.

Todo comenzó cuando desde la producción le regalaron un enorme ramo de flores y un cálido mensaje: "Muchas gracias a los productores; yo estoy encantada de trabajar acá con todos ustedes".

Luego compartió su agradecimiento por el Martín Fierro y se emocionó: "Quiero agradecer a APTRA por el Martín Fierro a mejor labor periodística, s aludar a mis compañeras de ternas. Muchísimas gracias por el Martín Fierro ".

Posteriormente a estas palabras, compartieron el clip del momento donde la anunciaron como ganadora y esto fue lo que la terminó de conmover: "Fue una noche inolvidable. Creo que he faltado a uno o dos porque no me sentía bien, pero siempre he ido a los Martín Fierro".

Captura de pantalla 2026-05-24 073529 Mirtha Legrand se emocionó al agradecer por su Martín Fierro. Foto: captura de video / El Trece.

"Gane o pierda, siempre fui porque ese premio es para todos los que hacemos televisión, evidentemente. Fue una noche inolvidable, así que muchísimas gracias", cerró Mirtha tras ver nuevamente cuando Santiago del Moro sacó su nombre del sobre en una gala que fue única.