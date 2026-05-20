La resaca de los Premios Martín Fierro 2026 sigue dejando tela para cortar. Tras las fuertes críticas de figuras como Tomás Dente y el enojo indisimulable de Georgina Barbarossa, faltaba la palabra más esperada del mundo del espectáculo: la de Mirtha Legrand .

Fiel a su estilo incombustible, la Chiqui se presentó este martes como madrina en la gala solidaria del Hospital Fernández y, en un breve pero jugoso intercambio con la prensa, dejó sus impresiones sobre la premiación de APTRA, su estado de salud y la polémica victoria de Wanda Nara .

Embed - Mirtha Legrand rompió el silencio y habló de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro: "Si la votaron por..."

A pesar del cansancio post-ceremonia, la diva dejó en claro su compromiso con sus responsabilidades benéficas. "Hago un esfuerzo porque me acosté muy mal esta noche con los Martín Fierro, pero bueno, no voy a fallar, aquí estoy" , confesó apenas llegó al evento, revelando además que venía de superar un cuadro respiratorio: " Tuve una bronquitis que me estuvo a maltraer, pero ya estoy perfecta, muy bien".

Sobre la organización de la fiesta máxima de la televisión, Legrand fue generosa con la entidad presidida por Luis Ventura. "Fue una fiesta estupenda, muy bien organizada. Todo el mundo contento, feliz. Algunos los que perdieron (se quejaron), pero fue todo magnífico" , analizó.

El dardo sutil sobre el triunfo de Wanda Nara

portada wanda nara La gran polémica de la noche. Archivo MDZ

El momento más picante de la nota llegó cuando le consultaron por la terna a Mejor Conductora Femenina, donde Wanda Nara se impuso ante pesos pesados como Georgina Barbarossa y Verónica Lozano. Lejos de sumarse a la ola de indignación de algunos de sus colegas, Mirtha optó por una postura institucional, aunque con su característico toque de ironía sutil.

Ante la consulta sobre la cantidad de figuras que perdieron frente a la mediática, la conductora sentenció: "Está bien. Bueno, si los votaron, siempre respeto a las votaciones. Si la votaron, bueno, por algo será".

Al ser indagada sobre si tenía una favorita personal en esa categoría, la diva prefirió la diplomacia pero reconoció el peso de las demás nominadas: "Muchos (hablaban) de Georgina, de Vero Lozano... Las que estaban convocadas eran todas buenas, la lista era de siete".

Para cerrar, Mirtha no dejó pasar uno de los momentos más comentados y emotivos de la entrega de premios: las palabras de Lizy Tagliani al subir al escenario. Lejos de la frivolidad, la Chiqui se mostró conmovida por el mensaje de la humorista. "Me pareció muy dramático, muy, muy duro", concluyó, resumiendo el impacto que generó en el salón del Hotel Hilton.