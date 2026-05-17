Mirtha Legrand tuvo una gran mesa en El Trece el día sábado por la noche y entre las figuras invitadas se encontraban Mercedes Morán , Dominique Metzger , Horacio Pagani y El Polaco. Durante el ciclo, el debate se encendió sobre la actualidad de nuestro país.

El principal punto fue la ley de financiamiento universitario y Mercedes Morán fue contundente: "Los argentinos estamos muy orgullosos de nuestra universidad pública y de nuestra medicina. Justamente son dos sectores que están sufriendo mucho, la ciencia y la educación ".

En ese instante, Dominique Metzger fue contundente: "Hace tiempo, no es de ahora, ya venía de antes" . Luego de los dichos de la conductora del noticiero de El Trece, la actriz la interrumpió y respondió de manera firme.

Mercedes Morán cruzó a Dominique Metzger en la mesa de Mirtha Legrand: el motivo

"No, pero no se puede comparar. Este recorte que están haciendo es muy profundo y lo hacen con sectores muy vulnerables, yo nunca vi reprimir ni recortar como con los ancianos y con los discapacitados, es una vergüenza", sentenció.

Captura de pantalla 2026-05-17 120813 Mercedes Morán fue tajante sobre la actualidad de nuestro país y debatió fuertemente con Dominique Metzger. Foto: captura de video / El Trece.

Luego de esto, Mirtha Legrand decidió opinar: "Me da una tristeza enorme... No merece la Argentina eso, no nos lo merecemos", sentenció la leyenda de la televisión sobre la actualidad social y política de nuestro país.