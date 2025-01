More Rial eligió una escandalosa canción que incita al robo en una publicación en redes junto a su abogado y despertó la polémica: "Llegamos los pibes chorros"

La semana pasada, Morena Rial estuvo en el centro de la atención mediática tras un incidente policial en el que fue demorada y liberada horas después. La mayor de las hijas de Jorge Rial se vio involucrada en un intento de robo a una vivienda en Martínez. Tras este suceso, la joven influencer retomó su vida habitual y, sobre todo, volvió a mostrarse activa en las redes sociales.

Lo curioso es que días después de haber sido noticia por estar vinculada con un robo, Morena Rial subió a Instagram una historia con un polémico tema que alude, justamente, al robo. La hija del conductor de C5N fue duramente cuestionada en redes por apelar a esa frase.

La canción "delictiva" que eligió More Rial

More Rial reposteó una foto junto a su abogado, Alejandro Cipolla, y la canción elegida fue Llegamos los pibes chorros, de la banda homónima Pibes Chorros. La letra alude, justamente, al robo. Unas estrofas polémicas son:

Aunque no nos quieran, somo' delincuentes

Vamos de caño con antecedentes

Robamos blindados, locutorios y mercados

No nos cabe una, estamos rejugados

Vendemos sustancia y autos nos choreamos

Hacemos de primeras salideras en los bancos

Somo' estafadores, piratas del asfalto

Todos nos conocen por "Los reyes del afano"

La historia que eligió More Rial para compartir con una canción delictiva. Captura @moreerial

La estrategia de Morena Rial para mejorar su situación económica

Tras verse involucrada en un hecho policial, que obligó a Jorge Rial a interrumpir sus vacaciones en México, Morena Rial reveló que está implementando un plan para mejorar su situación económica, promocionando productos y servicios en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. "Si querés potenciar tu cuenta o promocionar tu marca hablame por mensaje directo", escribió en una de sus publicaciones.

Días después de la detención, Morena fue vista en una parrilla de Palermo junto Matías Ogas, el padre de su bebé de tres meses, y Alejandro Cipolla, su abogado. A la salida del local gastronómico, la hija de Rial fue abordada por un móvil de LAM. En diálogo con el notero de América, Morena se mostró abierta a la posibilidad de participar en programas como Gran Hermano o Bailando. En cuanto al incidente policial, la hija de Rial expresó sin rodeos: “Me c... un h... No tengo traducción, no te voy a decir otra cosa porque la verdad me c... un h... lo que diga la gente”. En ese breve intercambio, Morena Rial contó cómo está la relación con su padre.

De acuerdo al abogado de Morena Rial, la joven no quedó imputada por ningún delito. Alejandro Cipolla aclaró que la joven no conocía a los jóvenes que presuntamente estaban robando una vivienda en Martínez. El hecho, que aún no fue debidamente aclarado, está siendo investigado por la Justicia de San Isidro.