En la primera entrevista tras su detención, Morena Rial sorprendió al revelar cómo está la relación con su padre

Luego de quedar en el ojo de la tormenta al ser detenida este miércoles por manejar un auto que tenía pedido de captura, y haber sido vinculada con una banda que roba casas, Morena Rial recuperó su libertad y este viernes dio su primera entrevista en un móvil LAM (América TV), y a pesar de no hablar sobre el escandaloso episodio policial, la mediática sorprendió al revelar detalles de su actual vínculo con su padre, Jorge Rial.

A la salida de un restaurante de Palermo, al que asistió con su pareja, su bebé de tres meses, algunos amigos y su abogado; Morena anticipó: “Está todo bien. No voy a responder muchas cosas, la verdad”.

Luego de contar que se encuentra de vacaciones en Buenos Aires, el cronista le consultó a la hija de Jorge Rial sobre su entorno ás cercano. “Son los de siempre; en realidad no sumo mucha gente nueva”, respondió la joven sobre las personas que habitualmente la acompañan.

En tanto que consultada sobre el impacto que le genera la exposición mediática, Morena Rial disparó sincera: “Ustedes ya saben lo que yo opino. Me chupa un huevo. No tengo otra opción, no te voy a decir otra cosa porque la verdad me chupa un huevo lo que diga la gente”.

Morena Rial habló sobre su actual relación con su padre

Por otro lado, cuando el periodista le preguntó a la mediática sobre su actual vínculo con su hermana Rocío y su padre, Jorge Rial, la entrevistada sorprendió al revelar: “Tratamos de apaciguar las aguas, nada más. Tampoco te voy a decir que nos juntamos a comer asado todos los domingos, pero está todo bien”.

De todas formas, Morena Rial reconoció que tiene cruces con su padre, pero remarcó: “Es muy presente con sus nietos, así que es lo que hay que descatar”.

Cuando el movilero quiso aproximarse al hecho por el cual la hija de Jorge Rial quedó demorada, tomó la posta en la respuesta Alejandro Cipolla, abogado de la joven, limitándose a argumentar: “Es un tema judicial que pasó. No la afectó, se comió un garrón”. Mientras que Morena Rial sumó un conocido latiguillo suyo al subrayar: “Lo que hablen y lo que tengan que hacer, como dije siempre, que lo demuestren y que demuestren lo que tengan que demostrar. Si no que dejen de hablar”.

Acto seguido, al ser consultada por los recientes dichos sobre ella de Facundo Ambrosioni, su expareja, Morena disparó: “No tengo diálogo ni quiero tenerlo tampoco. Que vaya al colegio y lo termine”.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre su futuro laboral, Morena Rial no descartó la posibilidad de aceptar la invitación de ángel de Brito para ser panelista de LAM, y también aseguró que participaría en el Bailando (América TV), en el caso de que la convocaran.