More Rial hizo un lujoso pedido muy polémico a cambio de dar una entrevista a un famoso programa de chimentos: "Conseguime un..."

Se sigue complicando la situación de More Rial después de su arresto. La hija de Jorge Rial podría estar enfrentando una seria imputación después de que la policía la detuvo con elementos para un robo en el baúl del auto que manejaba por Martínez. En medio del escándalo, se conoció el lujoso pedido que hizo Morena a un conocido programa de chimentos.

Desde su arresto, figuras del espectáculo como Viviana Canosa opinaron sobre Morena Rial y su detención, pero la palabra de la mediática era perseguida mucho antes de su arresto. Según revelaron los conductores de "Puro Show", el nuevo programa de El Trece, la producción del ciclo recibió una extraña demanda de la influencer a cambio de una entrevista exclusiva.

More Rial pidió un auto a cambio de dar una entrevista

Los periodistas compartieron el audio donde se escucha a Morena Rial hacer un lujoso pedido: "Hacemos una nota pero a cambio conseguime un auto 20 días, que alguien me preste y te doy una nota. No le doy nota a nadie pero te la doy a vos, conseguime un auto para andar acá en Buenos Aires. Necesito que me rescates un auto para manejar, en serio te digo. No le estoy dando notas a nadie, primero porque no tengo ganas pero por lo menos que me sirva de algo".

Matías Vázquez explicó que la producción de "Puro Show" recibió este mensaje días antes de que More Rial fuera arrestada manejando un auto robado. "Nosotros quisimos tener una nota con Morena Rial, la producción se contactó con ella antes de esto. Siempre accedió Morena a hacer notas con nosotros, yo tengo una buena relación con ella", confesó el conductor del ciclo.

Los conductores de "Puro Show" recibieron un extraño pedido de More Rial. Foto: Instagram @mati_vazquez_show

Su compañero, Pampito, reaccionó con sorpresa al pedido de la famosa: "Carísimo salía traerla a Morena". "Con el diario del lunes, uno piensa mal, ¿para qué quería un auto?", se preguntó Vázquez, referenciando el intento de robo que habría protagonizado More Rial. "Menos mal que no le conseguimos un auto, quedábamos todos pegados", agregó Pampito.

La hija de Jorge Rial sigue en libertad tras ser detenida por largas horas en una comisaría de Martínez, pero no se encuentra fuera de peligro. Su situación es precaria debido a la evidencia en su contra: además de ser capturada en una cámara de seguridad manejando el auto con pedido de captura, la joven madre quedó asociada a los otros dos detenidos, que tienen varias causas abiertas en la Justicia y habría intentado robar una casa de San Isidro horas antes.

More Rial consiguió un nuevo trabajo tras ser arrestada

El nuevo emprendimiento de More Rial. Foto: Instagram @moreerial

Mientras tanto, More Rial sigue activa en redes sociales, donde recientemente lanzó un nuevo emprendimiento para mantenerse a flote. La influencer sorprendió en su cuenta de Instagram al abrir una convocatoria para realizar publicidades a través de sus historias, donde antes solía promocionar casinos online.

"Si querés potenciar tu cuenta o promocionar tu marca, hablar por DM", escribió la famosa, mostrando en una captura de pantalla los altos números de visualizaciones que recibe su perfil. La situación económica de More Rial sería difícil desde su pelea con su padre: la madre de dos está viviendo en San Telmo con su pareja y su bebé, y se vería forzada a residir en un apart hotel de la zona.