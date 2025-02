Qué encontraron en el departamento de More Rial en el allanamiento, luego de ser acusada de robo

More Rial quedó detenida este miércoles 5 de febrero, acusada de ser cómplice en el robo de una casa de San Isidro. Mientras Jorge Rial hizo su avergonzado descargo sobre el tema en su programa radial, la policía bonaerense se encargó de allanar el departamento donde estaba viviendo la joven mediática, del cual extrajeron evidencia que podría complicar todavía más su situación judicial.

En las horas previas a la indagación de More Rial, quien buscará atenuar su pena con una extraña estrategia legal, personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó el departamento que la acusada alquilaba temporalmente en Cerrito al 520. Un móvil de "América Noticias" presenció la intervención, que duró dos horas, e informó sobre los objetos que la policía retiró de la vivienda.

La policía allanó el departamento de More Rial: ¿Qué encontraron?

El cronista Javier Mozo reveló que, pasadas las 19:00 horas del miércoles, "salieron tres efectivos de la Policía de la Ciudad con carpetas y un bolso con, suponemos, cosas adentro, y acompañados por dos efectivos de la Bonaerense". Los hallazgos de la policía permanecen confidenciales, pero en caso de ser objetos reportados como robados de la vivienda en Villa Adelina, podrían condenar a la mediática hija de Jorge Rial.

Un detalle que si llegó al programa de América TV fue que la vivienda de More Rial no permaneció intacta desde el arresto de la influencer, sucedido alrededor de las 3:30 de la madrugada. "En el transcurso del día, alguien fue al departamento y sacó elementos. Esto es lo que denota parte del allanamiento de los efectivos", resaltó el movilero, abriendo la posibilidad de un cómplice retirando objetos condenatorios del departamento.

More Rial fue arrestada bajo sospecha de robo. Foto: X @fedebonggiorno

En diálogo con "LAM", los dueños de la casa que habría sido asaltada por More Rial y su banda reportaron todo lo que se llevaron durante el atraco: "Cuando llegamos vimos que todos los cuartos estaban desordenados, se ve que buscaban dinero. Me sacaron unos teléfonos de la mesa de luz y después se ve que siguieron por la oficina de Sol", contó Felipe, quien vive con su pareja en el domicilio.

La damnificada se mostró angustiada por la invasión, en la cual los ladrones le robaron la computadora que usaba para trabajar: "Se llevaron mi compu de trabajo. La verdad es que perdí mucho laburo. Por suerte había hecho un backup porque no tenemos nube, no la pago. Básicamente, es mi herramienta de trabajo, tengo mi emprendimiento de muebles", lamentó.

Jorge Rial defendió a su hija Morena de los dichos de Pamela David

Desde el primer arresto, figuras conocidas como Viviana Canosa opinaron de More Rial y su padre, pero el conductor de "Argenzuela" aseguró en una reciente comunicación por C5N que no deja que esto lo afecte: "Me afecta nada más la gente que me conoce y me pueda llegar a criticar. Lo otro no, las redes sociales son anónimos, por lo tanto no. Algunas cosas puntuales leí de algunos que me encargaré de ellos una vez que todo esto pase, incluso personalmente me encargaré de ellos".

Cuestionado puntualmente sobre los dichos de Pamela Davis sobre su hija, Rial contestó: "Escuché a algunos conductores hablando de merecimiento para llegar a ciertos lugares cuando (ellos) llegan por acostarte con los dueños de los medios". "Si nos ponemos... me voy a poner a hilar finito en algún momento y, a alguno le voy a contestar, no es el momento ahora, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo", agregó, filoso.