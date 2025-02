Así pasa los días en la cárcel Morena Rial

Esta semana, Morena Rial se vió envuelta en un nuevo escándalo, ya que fue detenida nuevamente. En las últimas horas, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló cómo pasa sus días en la cárcel la influencer.

El miércoles por la madrugada, Rial fue detenida en un hotel del centro porteño. Según trascendió, el robo por el cual fue aprehendida se produjo el pasado 18 de enero, cuando ella junto a tres personas ingresaron a una casa y sustrajeron varios objetos del domicilio.

Este jueves, Cipolla detalló que Rial se encuentra en un estado emocional poco estable y sostuvo que es inocente. “Hay veces que es complicado si hace 2 días no duerme porque en la primera comisaría no había colchón ni lugar a donde dormir y después el tema de la alimentación y hay varios factores que son decisivos”, relató el abogado sobre los primeros días de la joven en la cárcel.

En cuanto al estado emocional de Rial, Cipolla indicó que “ella siente tristeza por no estar con el hijo, confusión y una cierta impotencia, porque ella considera que es inocente y que nada se le debería reprochar”.

Video: una de las filmaciones que se difundieron en redes

Por otro lado, el abogado reveló que todavía no pudo acceder al expediente de la causa. “No, no pude hablar, lo que traté ayer es de resguardar la psiquis de ella para que estaba desbordada, así que no quería sumarla tampoco con un interrogatorio, más aún cuando yo no había visto la prueba en el expediente, es decir, no tenía sentido jurídico ni lógico”, afirmó.

A su vez, Cipolla habló sobre el vínculo de Morena Rial con los otros involucrados en el caso y manifestó: “Los conocía y nada más”. Y agregó: “Después de la primera detención había cortado todo tipo de vínculo, ya no estaba más, por eso la idea de ella ya era quedarse a vivir acá en Buenos Aires, comenzar su carrera de abogacía y trabajar en mi estudio”.

Por último, el abogado habló sobre los videos que se difundieron en redes sociales. “Es que las imágenes, vuelvo a reiterar, es un extracto ínfimo en donde no se ve ningún tipo de accionar delictivo”, sentenció Cipolla. Y concluyó: “Lo que debería hacer para tener una evaluación completa, debería ver el video cuando estas personas regresan al vehículo para ver la actitud de ellos o si llevaban algo en la mano que podría indicar que Morena sí tenía conocimiento”.