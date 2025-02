Se produjo el bochornoso traslado de Morena Rial a una comisaría bonaerense luego de su detención por una nueva acusación de robo

Tras conocerse la noticia de una nueva acusación de robo en la modalidad de escruche, Morena Rial otra vez quedó en detención en manos de la fuerza policial este miércoles 5 de febrero. Se esperaba que de un momento a otro se produjera su traslado a la comisaría del partido de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo presente LAM (América TV) cubriendo el bochornoso momento que tuvo como protagonista a la hija mayor del periodista Jorge Rial.

Pese al escándalo que atravesó More Rial el pasado 22 de enero, luego de sufrir una detención por el intento de robo a una casa, en el que fue captada en cámara, mientras conducía un auto que tenía pedido de captura en las inmediaciones del lugar, nuevamente fue detenida por ser acusada como cómplice de un robo en un domicilio de la localidad de Villa Adelina en el partido bonaerense de San Isidro. En las últimas horas, Pepe Ochoa estuvo cubriendo para LAM (América TV), todos los detalles de su inminente traslado a la comisaría de dicho partido.

Luego de pasar todo el día detenida en la Comisaría Vecinal 1B, Morena Rial debió ser trasladada a la comisaría séptima de San isidro, en horas de la noche de este miércoles, por el motivo de que la causa se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires.

El momento del traslado de Morena Rial a la comisaría de San Isidro

En el video publicado por LAM, luego del arduo trabajo del panelista Pepe Ochoa quien estuvo presente en el sitio, se pudo ver a More Rial, descendiendo del móvil policial, esposada, con su cara tapada con una especie de capucha, siendo escoltada por personal de la policía, allí el panelista intentó obtener la palabra de la hija de Jorge Rial, pero no obtuvo respuesta alguna ya que el operativo fue muy veloz y no dio tiempo a otras maniobras para poder dar con alguna declaración. En esa comisaría en la que fue ingresada deberá aguardar en detención hasta que se resuelva el hecho delictivo por el que fue acusada junto a otras personas consideradas sospechosas del mismo delito.

Cabe recordar que Jorge Rial ha sido consultado recientemente por las repercusiones que generó la escandalosa detención de su hija Morena Rial, en un entrevista con C5N, no dudó en apuntar muy picante contra quienes lanzaron comentarios desfavorables sobre su hija mayor, así como lo hizo Pamela David en Desayuno Americano (América TV). Tras los dichos de la conductora fue absolutamente categórico expresando: "Escuché a algunos conductores hablando de merecimiento para llegar a ciertos lugares cuando (ellos) llegan por acostarte con los dueños de los medios". Luego agregó: "Si nos ponemos... me voy a poner a hilar finito en algún momento y, a alguno le voy a contestar, no es el momento ahora, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo".