Jorge Rial apuntó muy picante contra Pamela David luego de sus fuertes dichos sobre Morena Rial

Luego de las fuertes repercusiones que se generaron por la reciente detención de Morena Rial tras ser nuevamente acusada de robo por escruche este miércoles en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, muchos periodistas y conductores expresaron su opinión al tratar el delicado tema en sus programas tanto de radio como de televisión. Es por ello que Jorge Rial no dudó en apuntar muy picante contra quienes lanzaron comentarios desfavorables sobre su hija mayor, así como lo hizo Pamela David en Desayuno Americano (América TV).

Al ser consultado en una entrevista en C5N, Jorge Rial fue absolutamente categórico contra la conductora que trataba el tema del nuevo arresto de Morena Rial, tras pedir su opinión en referencia al impacto de los comentarios que se hicieron sobre la escandalosa situación, el periodista se mostró algo molesto y se despachó sin problemas contraatacando con sus tajantes declaraciones, que sin dar nombres dejó muy en claro de qué personajes estaba hablando.

La periodista que entrevistó a Jorge Rial le preguntó directamente por los ataques que recibió en las últimas horas en términos personales por la manera de actuar de su hija, a ello respondió: "No. Me afecta nada más la gente que me conoce y me pueda llegar a criticar. Lo otro no, las redes sociales son anónimos, por lo tanto no".

Particularmente puntualizó sobre sus colegas en los medios de comunicación, cuyos dichos evidentemente afectaron al periodista que además ya estaba golpeado por el bochornoso arresto de su hija, More Rial, por lo que disparó: "Algunas cosas puntuales leí de algunos que me encargaré de ellos una vez que todo esto pase, incluso personalmente me encargaré de ellos".

Sin pronunciar nombres y apellidos, Jorge Rial apuntó su artillería contra lo que muchos entendieron se trataba de Pamela David, esposa del dueño de América TV, ya que el periodista usó casi las mismas palabras que utilizó la conductora de Desayuno Americano, entonces sentenció: "Escuché a algunos conductores hablando de merecimiento para llegar a ciertos lugares cuando (ellos) llegan por acostarte con los dueños de los medios". Luego agregó: "Si nos ponemos... me voy a poner a hilar finito en algún momento y, a alguno le voy a contestar, no es el momento ahora, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo".

La entrevista en la que Jorge Rial se refirió a los colegas que apuntaron contra su hija

Por último Jorge Rial esgrimió: "Lo que le pasa a mi hija (Morena) tiene un poco que ver con un canal que la alimentó y le pagó, plata, para que hablara mal de mí. Alimentaron el monstruo y ahora ella lo está sufriendo porque bueno, es parte de esto".

Los comentarios que hicieron estallar a Jorge Rial fueron expresados por Pamela David, quien lo hizo en el marco de su programa mientras tocaban el tema de la escandalosa detención de Morena Rial, allí refirió: "More Rial pidió trabajo en Desayuno Americano, en más de una oportunidad, por ser la hija de Jorge. Y, sinceramente, no se había ganado el lugar por ser hija de Jorge, digo, o te ganás el lugar por lo que sabés hacer, no por ser la hija de Jorge. Y hoy es noticia, no por lo que hizo, sino por ser la hija de Jorge Rial".