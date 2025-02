El botín que More Rial y sus cómplices se llevaron de la casa de San Isidro: la lista completa de elementos

More Rial fue arrestada por segunda vez este miércoles, sospechada de ser cómplice en el robo bajo modalidad de "escruche" a una casa de San Isidro. Con la hija de Jorge Rial complicada por videos que la muestran en la escena, se filtró a los medios nuevos detalles del crimen que se le adjudica, incluyendo la lista de objetos que la banda habría arrebatado de la vivienda.

De acuerdo con el parte policial filtrado por Ángel de Brito, More Rial y un grupo de hombres y mujeres fueron acusados de robar una casa en Villa Adelina el sábado 18 de enero. Los acusados habrían bajado la térmica de la vivienda antes de entrar, "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias". La hija del famoso conductor habría actuado como chofer de la banda, y está detenida "por robo doblemente agravado".

¿Qué se llevó More Rial de la casa que habría robado?

En el aire de "LAM", Pepe Ochoa reveló en un móvil qué se llevaron More Rial y sus cómplices de la casa robada: "Dos teléfonos viejos, una computadora, una cadenita de la abuela de la mujer de Felipe (dueño de la casa) y un poco de plata". Ingresando en la vivienda, el panelista habló con Sol y Felipe, los damnificados, quienes confirmaron la información.

"Cuando los delincuentes llegan, abren la ventana con un criquet y ahí es que suena la alarma", relató el vecino, quien estaba de vacaciones con su pareja al momento del robo. "Cuando llegamos vimos que todos los cuartos estaban desordenados, se ve que buscaban dinero. Me sacaron unos teléfonos de la mesa de luz y después se ve que siguieron por la oficina de Sol", agregó.

La segunda damnificada se mostró angustiada por la invasión a su espacio, de donde los ladrones sustrajeron una computadora que usaba para trabajar: "Se llevaron mi compu de trabajo. La verdad es que perdí mucho laburo. Por suerte había hecho un backup porque no tenemos nube, no la pago. Básicamente, es mi herramienta de trabajo, tengo mi emprendimiento de muebles", lamentó.

More Rial y sus cómplices podrían enfrentar de un mes a seis años de prisión de acuerdo con el Artículo 164 del Código Penal, que condena a quien "se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad".

La dolorosa confesión de Jorge Rial tras el arresto de Morena

En su programa de Radio 10, Jorge Rial habló del arresto de Morena y los problemas legales que enfrentará de aquí en adelante. Además, el conductor de "Argenzuela" analizó su propia responsabilidad sobre el presente de su hija, haciendo una fuerte confesión: "Yo también fui víctima en algún momento de estas actitudes marginales y lo sabe todo el mundo. Lo voy a contar ahora, está todo bien, pero también lo fui en silencio".

El conductor, quien no dudó en defender a More Rial de los dichos categóricos en su contra, agregó que su hija es adulta y deberá responsabilizarse por sus acciones, pero que no le soltará la mano: "Intenté muchas veces. De hecho, hasta ayer estuve hablando con ella. Nunca la dejé ni abandonada ni a la buena de Dios. Aunque sea con distancia, siempre intenté monitorear y tratar de cambiarle esa actitud".