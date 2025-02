Jorge Rial habló de las diferencias de crianza entre More Rial y Rocío Rial, tras la escandalosa situación que vive: "Yo hice..."

El nuevo arresto de More Rial volvió a despertar la polémica para la familia mediática, y los ojos se volvieron a posar en el conductor de "Argenzuela". Entristecido por la situación de su hija, Jorge Rial reflexionó sobre su crianza y confesó las diferencias que pudo ver entre ella y su hermana, Rocío Rial, quien hasta el día de hoy lo acompaña alejada de los medios y la polémica.

En las horas previas a la detención de More Rial por robo, el periodista fue interceptado por un móvil de "LAM" y habló de sus sentimientos acerca del escándalo de su hija. Además de confesar que sintió "mucha vergüenza" al escuchar la noticia y la pasó "muy mal" pensando en su pequeño nieto, Amadeo, Rial no pudo evitar dibujar un paralelismo entre Morena y Rocío, sus dos hijas adoptivas.

Jorge Rial diferenció a Morena de su hermana, Rocío

"Crie dos hijas y las crie igual a las dos. Una tomó la decisión de rodearse de una gente de avería y Rocío decidió ser mi compañera, estar con nosotros", reflexionó Rial, y agregó: "Yo hice lo que pude, hasta donde pude. Solo las crie, también recuerden eso. Porque hay una parte de la historia que la olvidamos. Obviamente siento responsabilidad, porque uno no es tonto, pero hice lo que pude".

Mientras More Rial lidia con una pareja abusiva, según reveló su propio padre, y varios cargos en su contra, Rocío Rial desarrolla su carrera junto a Jorge. Según contó el mismo conductor de televisión en una entrevista con Caras, Rocío trabaja con él en su productora y se dedica a estudiar canto: "Tiene un dóberman que le encanta y dos gatos. Tiene amigos, le gusta la música, está en otra cosa totalmente distinta".

Rocío y Jorge Rial en un reciente viaje a Nueva York. Foto: Instagram @jrial

Una vez que se reveló la noticia del segundo arresto de Morena, Jorge Rial realizó un tenso descargo en su programa de Radio 10 en el que subrayó las oportunidades que le brindó a sus dos hijas: "Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que 'lo hice porque no tenía otra cosa que hacer'".

Por el momento, el periodista de C5N se concentra en coordinar el traslado de su nieto de cuatro meses, Amadeo, quien se encontraba a cargo de su madre al momento del arresto. El bebé permanecerá con Jorge Rial hasta nuevo aviso, por decisión propia del comunicador: "Va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera".

¿De qué crimen está acusada More Rial?

Imágenes del arresto de More Rial. Foto: X @fedebonggiorno

En el parte policial filtrado por Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter (ahora X), se informó que More Rial fue detenida este miércoles a las 3:30 horas en un hotel de San Telmo. De acuerdo con las autoridades, tanto ella como un grupo de sus allegados fueron identificados como partícipes de un robo bajo modalidad de "escruche" en una casa de Villa Adelina, el sábado 18 de enero.

La influencer habría "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias" en la casa de San Isidro, y nueva información provista por el conductor de "LAM" asegura que "actuó como chofer de la banda". Por ahora, Morena permanece detenida "por robo doblemente agravado por ser con escala mejor y efracción", un crimen que podría significarle de un mes hasta seis años de prisión.