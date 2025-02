More Rial hizo un desesperado pedido mientras está tras las rejas y con un ataque de nervios por su situación judicial: "Quiero..."

More Rial se encuentra nuevamente tras las rejas, acusada de robo por escruche, junto a otros detenidos. En medio de esta complicada situación judicial que tiene que afrontar, la hija de Jorge Rial se mostró profundamente afectada, y, según informó Juan Etchegoyen, realizó un desesperado pedido a las autoridades de la comisaría donde permanece detenida.

More Rial, angustiada, pidió ver a su hijo tras ser detenida

Bajo un clima de gran presión, según lo relatado por el conductor de Mitre Live, More Rial está claramente perturbada por todo lo sucedido en las últimas horas. En medio de su angustia, habría solicitado a la policía: "Quiero ver a mi hijo". Con este pedido evidencia el profundo malestar emocional que atraviesa, mientras su situación legal sigue empeorando.

Etchegoyen también indicó que, de acuerdo a lo informado por el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, el panorama podría agravarse debido a la fuga de las otras personas involucradas en el crimen, lo que podría acarrear más complicaciones legales para ella.

El impacto de la detención en la familia de Morena Rial

Además de Jorge Rial, que se pronunció sobre lo que pasó con su hija, Facundo Ambrosioni, ex pareja de More y padre de Francesco, también habló sobre lo sucedido. Contó que su hijo está bien, ajeno a todo, y que ya se prepara para regresar al colegio. Aunque el joven afirmó que no le correspondía opinar del tema, reconoció que sentía vergüenza por el hijo que tienen en común.

El otro padre del hijo de Morena, Matías Ogas, todavía no se hizo presente. Horas después del arresto de su hija, el conductor de "Argenzuela" habló en "Mañanísima" a través de Estefi Berardi sobre Ogas y sorprendió con su declaración: "Lo que me preguntaba Fede Seeber es cómo es la relación del nenito, de Amadeo con su papá. Y lo que me contesta Jorge Rial es 'el padre es otro violento'".

More Rial, complicada. Foto: archivo.

Es por eso que Amadeo, por estos momentos, está a cargo de Jorge Rial. En su descargo al aire de Radio 10, Rial afirmó: "Lo único que me importa es mi nieto Amadeo, que está bien. En un ratito ya me voy a juntar con mi nieto. Va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera".