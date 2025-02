El contundente audio de la expareja de Morena Rial tras la escandalosa detención

Morena Rial se encuentra detenida por ser partícipe de un robo a una vivienda. Al momento de la detención se encontraba con Amadeo, su segundo hijo. Jorge Rial fue el primero en salir a hablar de esta situación, luego lo hizo Luis Ventura en el programa "A la tarde" y después lo hizo Facundo Ambrosioni.

"Estoy preparado para lo que sea... Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios. No la voy a abandonar", confesó Jorge Rial en su programa de radio respecto a la situación de su hija. Luego, agregó que "Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto".

Además, subrayó que "Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más", sostuvo el conductor de C5N. En "A la tarde" se comunicaron con Facundo Ambrosioni, expareja de Morena y padre de Francesco, el primer hijo.

En el audio, Facundo expresó que "tengo el teléfono explotado. No me corresponde hablar de este tema y por eso preferí no hablar, sobre todo por Fran (el hijo). Sinceramente, es vergonzoso sobre todo por Fran", comenzó diciendo la expareja de la hija de Jorge Rial.

La palabra de la expareja de Morena Rial:

Además, subrayó: "De lo que me toca a mí hablar es que Fran está bien. Fuimos a comprar los útiles para empezar primer grado, él tiene otra realidad a la del hermano y desde hace un año vive otro tipo de vida, la que merece vivir un nene de 5 años. Él no está al tanto de todas estas cosas", finalizó.