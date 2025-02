Así vive More Rial presa por estar acusada por robo y un dato indignó a todos: "Duerme en..."

More Rial continúa detenida tras su arresto el miércoles 5 de febrero, acusada de ser cómplice en el robo bajo modalidad de "escruche" a una casa de San Isidro. Alejada de Jorge Rial, quien la cuestionó duramente en las horas siguientes a su detención, la joven madre tiene por delante una dura estadía temporal en la cárcel, cuyos detalles se filtraron y causaron preocupación.

En el aire de El Trece, un móvil de "Mañanísima" informó cómo continuará el caso de More Rial después del allanamiento a su casa. Al parecer, a pesar de las intenciones del abogado Alejandro Cipolla de conseguir una excarcelación, la mediática podría pasar cinco días en prisión hasta que el fiscal tome una decisión sobre su caso. El abogado denunció los malos tratos que sufrió su cliente a manos de la policía, y las circunstancias que atraviesa la influencer llamaron poderosamente la atención.

Sin colchón y moretones por las esposas: los días en prisión de Morena Rial

De acuerdo con el cronista, Cipolla denunció que "Morena estaba muy dolorida, que fue tratada de una manera violenta cuando le pusieron las esposas", y logró que la llevaran a un hospital de San Isidro para ser atendida. Aparentemente, la sospechosa de robo tenía "dolor en las muñecas por las esposas y dolor de cuerpo que le provocó dormir en el piso con un buzo como almohada".

La noticia sobre el malestar de More Rial, más complicada por nuevos videos que la incriminan, consternó a la conductora Carmen Barbieri: "¿Puede ser que pase esto, que te pongan esposas y que te marquen? Estaba muy adolorida ella", cuestionó. Según explicaron los doctores del panel, las esposas de la policía poseen un sistema de cremallera que se ajusta con el movimiento.

Morena Rial apareció con moretones tras su detención. Foto: Captura El Trece

"Ahora, duerme en el piso, ¿Cómo puede ser que no tenga colchón?", preguntó entonces la madre de Fede Bal, quien tiene una relación de amistad con el padre de la detenida, Jorge Rial. Lo cierto es que las comisarías de Argentina no están preparadas para hospedar detenidos, a diferencia de las prisiones, y no tienen permitido poseer colchones ya que pueden ser incendiados en caso de una revuelta.

En comunicación con "Cortá por Lozano", Alejandro Cipolla agregó que la alimentación de Morena Rial tampoco fue la mejor en los días desde su arresto: la mediática apenas logró comer algunas gaseosas y snacks. Además, la incomodidad de su celda habría impedido que concilie el sueño y las pocas horas de descanso también pueden contribuir a un mayor agotamiento mental.

El desesperado pedido de More Rial desde su celda

Juan Etchegoyen amplió sobre el golpeado estado anímico de Morena Rial en su última emisión de Mitre Live, donde reveló que la joven madre hizo un desesperado pedido a las autoridades de la comisaría donde se encuentra detenida. "Quiero ver a mi hijo", habría rogado la madre de 26 años, quien dio a luz a Amadeo en noviembre del 2024 y estaba lejos del bebé cuando fue arrestada.

Amadeo, el segundo hijo de Morena Rial, se encuentra al cuidado de su abuelo mientras se desarrolla la nueva polémica. Jorge Rial, quien acusó de violento al padre del bebé, actuó inmediatamente al enterarse de la detención de su hija para asegurar el bienestar de su nieto. Apoyado por su pareja y su otra hija, Rocío Rial, el conductor de "Argenzuela" cuidará del bebé hasta próximo aviso.