Una estrella de Hollywood está de vacaciones en Argentina y causó furor: las fotos virales

La figura salió a cenar a un conocido lugar de Buenos Aires y las imágenes se viralizaron de manera inmediata.

La ciudad de Buenos Aires se encuentra totalmente revolucionada luego de que se conoció la noticia de la visita de una de las estrellas de Hollywood. La actriz armó las valijas y llegó al país en las últimas horas.

Se trata nada más y nada menos que de Reese Witherspoon, reconocida artista del cine estadounidense que protagonizó diferentes películas, entre las que se encuentran Legalmente Rubia, No me olvides junto a Patrick Dempsey, Como si fuera Cierto junto a Mark Ruffalo, entre otras grandes producciones audiovisuales que han conquistado a los fans de todo el mundo.

Las fotos se volvieron virales luego de que un conocido restaurante de Buenos Aires compartió imágenes del chef junto a Reese: "¡Un honor haber recibido a Reese Witherspoon en nuestra casa! Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida".

La estrella de Hollywood disfrutó de una gran cena en Buenos Aires Reese - actriz La estrella de Hollywood disfruta de Argentina. Foto: Instagram / @rouxresto. "Bienvenida a Argentina", "Gran actriz, bienvenida a Argentina, Reese", fueron algunos de los comentarios en el posteo que realizó el restaurante en sus redes sociales. Junto a Reese, el chef del lugar, quien se mostró feliz.