La mejor amiga de More Rial rompió el silencio y reveló cómo es como madre luego de ser detenida con su hijo en brazos: "Ella es..."

More Rial continúa presa después de su arresto esta semana, acusada de ser cómplice en el robo de una casa de San Isidro. Desde su detención varias personas de su entorno salieron a declarar acerca de la polémica, como lo hizo Jorge Rial en un doloroso descargo. Este viernes, fue una de sus amigas íntimas quien se comunicó con la prensa para defender a la mediática en su rol de madre.

La hija de Jorge Rial tenía a su bebé de cuatro meses, Amadeo, con ella al momento de su primera detención, una imagen que causó angustia por el recién nacido. Este no fue el caso en el segundo arresto, permitiendo que el abuelo de la criatura se hiciera cargo de él mientras la policía detenía a More Rial, quien pidió ver a su hijo dentro de la cárcel mientras espera la decisión del fiscal.

"Buena madre": la amiga de More Rial la defendió de las críticas

En diálogo con Carmen Barbieri para "Mañanísima", Evelyn aseguró que More Rial "es una buena persona, una buena madre". Sobre Amadeo, la joven sostuvo que "es un bebé sano, bueno, que se porta de diez, no tenía problemas de salud", resaltando el cuidado que le dio la madre a pesar de la ausencia de su expareja, Matías Ogas, a quien Jorge Rial acusó de violento.

Evelyn reconoció que el recién nacido se encuentra a salvo con Jorge y Rocío Rial, pero todavía "necesita a su mamá". La amiga íntima de la acusada agregó que nadie de la familia tiene pensado cuestionarle la tenencia de Amadeo a Morena Rial, y que el cuidado que le ofreció su abuelo al bebé es temporal a causa de la difícil situación judicial que enfrenta su madre.

More Rial y su bebé, Amadeo. Foto: Instagram @moorerial

La amiga de More Rial, quien se ve complicada por nuevos videos que la incriminarían, también confesó al panel de El Trece que está "bastante preocupada" por su amiga, debido a la condición en la que la vio dentro de su celda: "Ayer me acerqué a llevarle para que tome y coma, la policía que estaba de turno me dijo que no se había acercado nadie. Ella no había comido ni tomado nada".

Evelyn cerró su comunicación asegurando que Morena no cometió ningún delito: "Yo creo en la inocencia de Morena, creo que es una chica que necesita ayuda, contención, cariño", sostuvo, y agregó: "No tengo duda que si comete un delito tiene que pagarlo, pero también existe algo que es la presunción de inocencia. Se está haciendo mucho juicio de valor sobre ella, sobre cómo es como madre".

Luis Ventura defendió a Morena y disparó contra Jorge Rial

Otra persona que salió a defender a More Rial fue Luis Ventura, el padrino de la mediática arrestada bajo sospecha de robo. El conductor de América TV condenó las duras críticas que recibe la hija de Jorge Rial, asegurando que "es fácil caerle a una mujer que tuvo una vida muy difícil. Ella militó auxilio y, ahora, parecería que lo único que vale hoy es lo que dice el parte policial".

El mediático también cuestionó la crianza de Jorge Rial y sus lamentos sobre Morena, reclamando que tome responsabilidad por el presente de su hija adoptiva: "Rial está haciendo un programa con este tema, así como cuando se infartó. No es injusto culparlo de esta situación, no vivieron todo lo que viví", disparó Ventura.