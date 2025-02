Filtraron la carta que More Rial escribió desde la cárcel y sorprendió a todos los periodistas de El Trece por su contenido: "Esto no lo hago para..."

More Rial, detenida bajo sospecha de robo, alcanzó su primera declaración pública desde el arresto a la prensa a través de una carta escrita en puño y letra. El mensaje de la hija de Jorge Rial, quien la visitó en su celda recientemente, fue leído al aire de "Mañanísima" en la mañana de El Trece y sus contenidos provocaron un fuerte impacto en el panel que acompaña a Carmen Barbieri.

El mensaje de la detenida fue leído por Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura y uno de los amigos más cercanos de Morena, quien se crio a su lado tras ser abandonada por su madre biológica, Azucena Luna. El mediático se mostró nervioso antes de compartir los contenidos de la carta, y la conductora del ciclo explicó por qué: "Porque la quiere mucho a Morena. Pero si hizo algo, tiene que pagar", declaró Barbieri.

La carta de More Rial que escribió desde la cárcel

La carta, que el círculo íntimo de More Rial entregó para ser leída en el programa, comienza diciendo: "Hola a todos, soy More. Escribo para todas las personas que me quieren y para las personas que no me comprenden. Esto no lo hago para victimizarme ni mucho menos", asegura en referencia al escándalo que la tiene detenida tras las rejas acusada por robo bajo modalidad de "escruche".

La hija de Jorge Rial, que recientemente cambió a su abogado por Fernando Burlando, reafirmó su inocencia en el mensaje: "Estoy bien y confío en Dios y que todo se va a aclarar". Morena también subrayó que "este proceso me va a servir para organizar mi vida y estar con mis hijos, todo se construye para estar mejor.", refiriéndose tanto al bebé Amadeo de cuatro meses como a Francesco, su primogénito.

Amadeo y More Rial, antes de su arresto. Foto: Instagram @moreerial

La maternidad de More Rial fue gravemente cuestionada en los días desde su primer arresto, donde también quedó involucrado su hijo recién nacido. En los últimos días, se supo que la Defensoría de Menores considera intervenir en el caso. "Se hizo mucho juicio de valor sobre mi. Cómo soy como mamá y como persona. Yo quiero estar bien por mí y por mis hijos", cerró Morena.

"Esta es la carta verdadera que Morena escribió el día de su cumpleaños. No quiero decir que la otra es falsa porque por ahí escribió otra, pero yo digo que la única carta que conoce el círculo íntimo de Morena es esta", aclaró Facundo Ventura. El mediático también se mostró sacudido por la situación de su amiga: "No termino de entender por qué lo haría. Morena podría vivir tranquilamente de sus redes sociales", afirmó, referenciando el nuevo negocio de More Rial desde la cárcel.

El trabajo de More Rial que realiza desde la cárcel

Las publicidades de More Rial. Foto: Instagram @moreerial

Mientras esperaba la decisión del juez sobre su liberación, More Rial sorprendió a sus seguidores cuando su perfil de Instagram comenzó a mostrar actividad nuevamente, a pesar de que la famosa está incomunicada desde su arresto. En las nuevas publicaciones Rial volvió a publicitar casinos online como también otros negocios, como un servicio de asistencia para pagar multas de tránsito.

La joven de 26 años estaría sacándole el mayor provecho posible a la exposición que reciben sus redes sociales a causa del escándalo en el que se vio enfrascada, contratando a un equipo de marketing para que usen su perfil en la red social de Meta. Es por eso que sus publicaciones nuevas tienen el mensaje "publicidad administrada por el team de marketing".