La madre biológica de More Rial apuntó contra Silvia D'Auro luego de los problemas judiciales de su hija: "Me dijo que..."

A pesar de que no tiene relación con la joven influencer, la madre biológica de More Rial sigue de cerca la situación judicial en la que se encuentra la mayor de las hijas adoptivas de Jorge Rial, detenida en la comisaría de San Isidro tras ser acusada de pertenecer a una banda que robaba casas. En las últimas horas, Azucena Luna tomó la palabra y salió con los tapones de punta contra Silvia D’Auro, exesposa del conductor de Argenzuela y madre adoptiva de Morena.



Para la mamá biológica de Morena Rial, Silvia D’Auro es la principal responsable de la situación judicial que vive More. En una entrevista con A la tarde, el programa que conduce Luis Ventura por América, Azucena Luna recordó las palabras de D’Auro el día que, junto con Rial, adoptaron a Morena: “Me dijo que la iba a cuidar, que la iba a hacer estudiar, que iba a crecer en una gran familia... Me hizo el verso, y yo le creí”.

Silvia D'Auro fue duramente cuestionada por la mamá biológica de Morena Rial. Fuente: Archivo.

El vínculo entre Morena Rial y su madre biológica es casi nulo. Luna recordó el último, y uno de los pocos, contacto entre ambas. Tuvo lugar cuando la influencer e hija del conductor de Argenzuela (C5N) viajó a Tucumán para someterse a una cirugía. "Cuando vino a Tucumán a una cirugía, me pidió ayuda para cuidar a Amadeo (hijo de Morena). Qué no daría por verla y decirle que no está sola", contó Luna.

La situación judicial y anímica de Morena es incierta. En un intento por ayudarla, Jorge Rial contrató a Fernando Burlando para la defensa de su hija. El conductor y el famoso abogado intentarán conseguir la libertad domiciliaria. La causa judicial avanza al tiempo que se suman nuevas versiones sobre la problemática vida que llevaba la joven. En las últimas horas surgió una versión que deja muy mal parada a la influencer: More Rial habría contratado a una bruja para realizar trabajos antes de quedar detenida.

More Rial sigue tras las rejas. Foto: archivo.

La desesperada aclaración de la madre biológica de Morena Rial

Azucena Luna tiene ganas de reencontrarse con More Rial. De hecho, en las últimas entrevistas que brindó, la mujer oriunda de Tucumán aclaró que el motivo por el cual no viaja a verla es que no conoce Buenos Aires y no dispone de los recursos para llegar desde el Norte del país hasta San Isidro, donde se encuentra detenida la hija de Jorge Rial.

"No sé cómo ayudarla, no quiero que me rechace", expresó la mujer, visiblemente emocionada por el diálogo con Luis Ventura y el resto de A la tarde. "Yo sé que muchas están hablando mal de mí, pero no tienen que hablar mal de mí si no me conocen. No tienen que decir las cosas que no saben porque yo no tengo los medios para llegar a More o para ayudarla porque, si pudiera, la ayudaría porque realmente es mi hija", agregó. Además, Azucena habló con DDM, programa que conduce Mariana Fabbiani también por América.

La madre biológica de More Rial no la visita en la cárcel porque no tiene recursos para viajar desde Tucumán. Fuente: Instagram @moreerial.

Años atrás, Jorge Rial contó por primera vez cómo fue la adopción de su hija mayor, Morena. Según relató, la madre biológica de la niña, quien ya había dado otros hijos en adopción, pasó los últimos meses de embarazo en la casa de la madre del periodista. Tras el nacimiento de More se realizó un sorteo en el juzgado y junto a Silvia D'Auro le otorgaron la guarda por seis meses. La madre biológica nunca se presentó para reclamarla.



Finalmente, la familia Rial obtuvo la tenencia definitiva y bautizó a la niña con el nombre de Morena. Años después, Rial le ofreció tanto a More como a Rocío, su otra hija adoptiva, acceder a los registros de su origen, pero ambas desistieron.