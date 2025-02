Aseguran que Jorge Rial quiere que More Rial continúe tras las rejas por un motivo escandaloso, luego de ser acusada de robo

Morena Rial continúa detenida tras ser acusada de formar parte de una banda que robaba en viviendas de la zona norte del conurbano bonaerense. En medio del escándalo, surgieron versiones que indican que Jorge Rial no tiene intenciones de que su hija mayor salga en libertad. El conductor de Argenzuela tiene un motivo para pensar de ese modo.

Que Jorge Rial no quiera la liberación de su hija, a simple vista, suena fuerte. Pero detrás de la intención del conductor del C5N hay un motivo: que More Rial escarmiente sobre el hecho que cometió. Así lo confirmaron en el programa Mañanísima (El Trece).

Jorge Rial preferiría que More Rial siga detenida. Fuente: Captura C5N.

En el programa conducido por Carmen Barbieri, el periodista Facundo Ventura aseguró que Rial no está buscando una excarcelación inmediata para Morena Rial. "Él la quiere en libertad, por supuesto, pero no rápido, no ya. O sea, quiere que aprenda. Que esta vez le sirva la lección porque lo que me dicen es que le habló mucho y muchas veces para que agarre otro camino y para que cambie de compañías, pero no lo logró. Entonces quiere que esto, que es groso, que no es una pavada, dentro de lo posible le sirva como escarmiento para ver si cambia. Si sale enseguida eso se puede perder", afirmó.



El periodista y su hija tuvieron un encuentro en la Comisaría de San Isidro, donde More se encuentra detenida. En esa charla, sin cámaras ni testigos, el conductor de Argenzuela llevó tranquilidad a su hija. Mientras la joven aguarda por la resolución judicial que defina su futuro, Rial se está haciendo cargo de Amadeo, el segundo hijo de More.

More Rial, en el peor momento. Foto: archivo.

Más allá del deseo de Jorge Rial, que lo lleva a preferir que More Rial pase unos días en prisión, el ex conductor de Intrusos no se desentiende de su hija.

Otro de los datos aportados por Ventura indica que el periodista habría intervenido para que su hija reciba un mejor trato en la comisaría donde se encuentra detenida. Además, Jorge Rial habría bajado una nota de un canal de televisión un informe crítico sobre Morena. "Jorge bajó una nota, ¿quién otro cercano a More puede tener el poder para frenar la salida al aire de una nota?", cuestionó.

En cuanto al estado anímico de Morena, Ventura informó que la joven se encuentra estable. "Incluso fue visitada por una amiga, la amiga se puso a llorar y ella le dijo 'no llores que estoy bien'", relató el panelista de Mañanísima. Recientemente se supo que More Rial escribió una angustiante carta desde la cárcel.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días haya novedades sobre su situación procesal. Por el momento, las versiones sobre la postura de Jorge Rial generan debate en el ámbito mediático y en las redes sociales.