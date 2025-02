El nuevo mecanismo de la justicia por el que Morena Rial podría salir pronto de la cárcel

El escandaloso caso de Morena Rial mantiene intacta la atención de la opinión pública, debido a los detalles que se van conociendo diariamente sobre las maniobras que realizó para cometer los delitos por los que se la acusa, hechos cometidos junto a la banda con la que se relacionaba. Las pruebas que salieron a luz en los últimos días la complican cada vez más, por estas horas la hija mayor del periodista Jorge Rial aguarda en detención en una comisaría bonaerense por una pronta resolución de su compleja situación, pero al parecer existe un nuevo mecanismo de la justicia que podría beneficiarla si cumple con los requisitos necesarios, pudiendo salir de la cárcel bajo ciertas condiciones, para sorpresa de muchos, más rápido de lo esperado.

Este lunes en el programa Mañanísima (El Trece), conducido por Carmen Barbieri, profundizaron, entre otros temas, sobre los últimos detalles en torno a los movimientos estratégicos de Morena Rial para poder salir cuanto antes de la cárcel, es por ello que el especialista en criminología Ignacio González Prieto explicó en qué consiste la posibilidad a la que podría tener acceso la influencer para quedar en libertad, tal vez esta misma semana según apuntaron.

"Es probable, lo permite el código, es hacer un acuerdo con la víctima, y si llegan a un entendimiento económico, puede llegar a tener otra salida", explicó primeramente el panelista sobre el posible acuerdo al que podría llegar Morena Rial con las personas que se vieron afectadas por el robo, para salir rápidamente de la comisaría en la que pasa sus días.

El procedimiento por el que Morena Rial podría quedar en libertad muy pronto

Profundizando en los detalles sobre el procedimiento que dejaría a la hija de Jorge Rial fuera de la cárcel, expuso: "La salida es, cuando vos haces una mediación económica se retira la causa penal, por lo menos contra ella, y se hace un resarcimiento económico a la víctima". Cabe recordar que Morena Rial fue imputada por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento. Se sospecha que cumplió el rol de chofer de los delincuentes e hizo las veces de “campana” mientras se concretaba el hecho.

La panelista Estefanía Berardi agregó: "Esta multa que se puede pagar entiendo que es por única vez. Si Morena después tiene otro delito penal no puede volver a hacer esto". A lo que el especialista respondió: "Se paga por única vez. Es un acuerdo económico dónde vos tenés que resarcir a las víctimas y se toma en cuenta lo que se robó, acá no se ha robado mucha cosa, se robó una computadora, se robó un teléfono celular ". En cuanto a la pregunta sobre si este procedimiento es un voto de confianza para Morena Rial ya que al acceder a él no seguiría cometiendo ilícitos, ignacio González Prieto explicó: "No es un voto de confianza, sino que es un nuevo mecanismo que está usando la justicia, yo no estoy de acuerdo, son mediaciones, cuando son delitos no tan graves se llega a ese acuerdo". Por último aclaró que el antecedente le queda igualmente y remarcó: "El problema sería si aparecen nuevos hechos, hasta ahora hay solo probado uno, el del 18 de enero. Y hay otro en el que no los descubrieron robando".