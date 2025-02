Revelan que la mamá biológica de More Rial no la visita por un motivo muy curioso, aunque esté tras las rejas acusada de robo: "No piensa venir porque..."

El caso More Rial sumó un nuevo condimento con la reaparición de Azucena Luna, madre biológica de la mayor de las hijas adoptivas de Jorge Rial. La mujer, oriunda de Tucumán, envió un desgarrador audio a un programa de televisión en el que explicó por qué no visitará a Morena en prisión a pesar de la dura situación judicial que atraviesa la joven influencer acusada de integrar una banda que robaba casas en la zona norte del Conurbano bonaerense.



Luna se comunicó con la producción del programa Diario de Mariana (América). Mediante un audio de WhatsApp, la mujer explicó por qué no viajará desde Tucumán a Buenos Aires para visitar a More. El mensaje fue revelado por el cronista Santiago Sposato: “Azucena dice que no va a venir a visitar a Morena porque no conoce Buenos Aires, nunca vino”.

Morena Rial no recibirá la visita de su madre biológica. Fuente: Instagram @moreerial.

Sposato dejó en claro que “Azucena está destrozada” por la situación judicial de Morena Rial, pero su condición económica le impide realizar un viaje desde el Norte hacia Buenos Aires. La hija mayor de Jorge Rial continúa detenida en la Comisaría de San Isidro, acusada de haber participado en el robo a una casa de Villa Adelina.

La situación judicial de la joven influencer es incierta. De momento siguen negándole la libertad domiciliaria. Como si fuera poco, en las últimas horas trascendió que Jorge Rial no quiere que More Rial salga de prisión en el corto plazo.

"Le decía a la producción que estaba destrozada, que no sabía cómo ayudar a More, que le parte el alma lo que está pasando y que no habló con ella. También dijo que no pensaba en venir a visitarla porque no conoce Buenos Aires, vive en un lugar muy humilde de las afueras de Tucumán, y que tampoco pudo hablar con Jorge Rial", reforzó el movilero y panelista de DDM.

Reapareció la mamá de More Rial. Foto: archivo.

En las últimas horas, se supo que el conductor de Argenzuela (C5N) contrató a Fernando Burlando para que defienda a su hija mayor. Tras enterarse, Alejandro Cipolla, el exabogado de More Rial, destrozó a Jorge Rial.



Luego de aclarar el motivo por el cuál no viajará a ver a Morena, desde el programa conducido por Mariana Fabbiani difundieron uno de los audios de Azucena Luna. "Para ninguna madre es fácil ver a un hijo tras las rejas, para ninguna madre y ningún padre. Yo, la verdad, aunque no la haya criado, me parte el alma ver todo lo que está pasando. Estoy destrozada, no tengo ganas de nada. Quiero dormir, dormir, despertar de esta pesadilla. Pensé que mi hija estaba bien y veo todo esto y me pongo re mal. No sé, la verdad no sé qué hacer", fueron las palabras de la madre biológica de More Rial.

El duro mensaje de la madre biológica de More Rial contra Silvia D’Auro

Se sabe que Morena Rial lleva años sin contacto con Silvia D’Auro, su madre adoptiva y exesposa de Jorge Rial. En otro diálogo televisivo, esta vez con el programa A la tarde (América).

"Me duele lo que le está pasando, aunque no la haya criado yo. Sufrió maltrato por la madre adoptiva que dijo una cosa y salió siendo otra con ella. Me dijo que iba a tener amor, que la iba a cuidar, que la iba a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica, que iba a crecer en una gran familia. Me hizo el verso. Creí que iba a ser feliz a mi hija...”, expresó Azucena Luna.

Además, mencionó su incomodidad con la exposición mediática y la opinión pública sobre su rol en la vida de Morena Rial: "Si no aparezco todavía es porque tengo vergüenza ajena, de la gente, de lo que dirán. Yo lamentablemente no le hice ningún daño, el daño se lo está haciendo ella ahora".