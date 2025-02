Filtraron la cifra en dólares que More Rial deberá pagar a Fernando Burlando para defenderla

More Rial quedó excarcelada condicionalmente después de pasar una semana tras las rejas y la victoria se la llevó su nuevo abogado, Fernando Burlando. El reconocido letrado de los famosos fue convocado al caso por el mismo Jorge Rial tras una charla con Morena, y si bien el resultado fue exitoso, la intervención le habría costado al conductor de C5N una millonaria cifra en dólares.

Cuando fue arrestada por ser cómplice en el robo a una casa de San Isidro, Morena tenía como representante legal a Alejandro Cipolla, quien no tiene la mejor relación con el padre de su cliente. El abogado reveló en una charla con Pepe Ochoa que, cuando el conductor de "Argenzuela" decidió involucrarse en el caso de su hija, le puso como condición a More Rial contratar a Burlando, una decisión que le costó caro.

¿Cuánto cobra Fernando Burlando por representar a Morena Rial?

En una reciente emisión de Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló la cifra que le pidió Fernando Burlando a Jorge Rial para tomar el caso de su hija: "A mí me dieron una cifra que sería la que cobraría Fernando por sus servicios y ese número es 70 mil dólares". El periodista aclaró que, normalmente, un abogado cobraría entre 25 y 30 mil dólares por un caso de este estilo, pero la exposición mediática del cliente y el prestigio de Burlando elevaron el precio a la exorbitante cifra.

La inversión resultó a favor de la familia Rial, ya que en pocos días el "abogado de los famosos" logró que el juez le conceda la excarcelación extraordinaria y More Rial pudo reencontrarse con su hijo Amadeo: "Jorge lo llamó a Fernando el día jueves para que se haga cargo de la defensa, ahí arreglaron y se resolvió todo rápidamente en una llamada que duró pocos minutos. Enseguida Burlando se puso al tanto de todo y fue el viernes a visitar a Morena".

More Rial se reencontró con su hijo Amadeo. Foto: Instagram @moreerial

Etchegoyen también confirmó en su segmento que existe una enemistad entre Jorge Rial y Alejandro Cipolla, y esta habría motivado la desvinculación del abogado. "A mí me dicen que Rial trae a Burlando a escena porque obviamente no se lleva bien con Alejandro Cipolla. Y es mutuo, me parece que Cipolla a Jorge tampoco", sostuvo el periodista, afirmando lo dicho por el propio Cipolla en su charla con Bondi Live.

El disgusto del padre de More Rial con el abogado podría venir de la cercanía entre él y su hija, quienes enfrentan rumores de romance desde su primer encuentro. A pesar de su complicada situación judicial, la propia Morena aprovechó su regreso a las redes sociales para volver a alimentar dichas versiones: cuando un seguidor le preguntó si hay algo entre ella y el letrado, la influencer se limitó a contestar con su famosa frase, "que lo demuestren".

La coqueta respuesta de More Rial sobre rumores de romance con Alejandro Cipolla. Foto: Instagram @moreerial

El costoso servicio que ofrece More Rial desde su liberación

Mientras avanza su causa en la Justicia, More Rial se lanzó de lleno a recuperar su economía y demostrar que tiene lo necesario para cuidar de su hijo recién nacido. El primer paso que tomó la mediática fue reactivar el servicio de publicidad que ofrece a marcas en su cuenta de Instagram, cuyo elevado precio se filtró recientemente a la prensa y causó sorpresa.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen compartió la conversación privada entre el equipo de marketing de Morena y un potencial cliente, donde se informa el costo de publicitar un negocio en la cuenta de Instagram de la famosa. Con un 50% de descuento previo a la liberación de Morena el servicio estaba en $125.000 pesos, por lo que ahora una historia de Instagram de More Rial cuesta $250.000 pesos. El nuevo negocio de More Rial. Foto: Captura Mitre Live

A pesar de la extensa exposición que reciben los negocios publicitados en la red social de la famosa, no toda la atención que reciben es buena. Etchegoyen compartió el caso de un comerciante que debió pedir un reembolso a More Rial y su equipo tras comprar una de sus publicaciones, ya que estaba recibiendo demasiados insultos por asociarse con la confesa criminal.