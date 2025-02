La lista de objetos que More Rial le habría robado a su propio padre, Jorge Rial, antes de quedar tras las rejas

More Rial volvió a estar en el ojo de la tormenta después de su detención, un hecho que destapó una serie de situaciones familiares tensas. La joven de 26 años, acusada de haber participado en un robo en San Isidro, quedó en prisión preventiva durante varios días, hasta que finalmente obtuvo la excarcelación. Su liberación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, especialmente por la postura de su padre, Jorge Rial, a quien acusan de no ver con buenos ojos que su hija fuera liberada tan rápidamente.

Entre los detalles más escandalosos que se conocieron sobre la situación de Morena, uno de los más llamativos es la lista de pertenencias que, según las versiones, habría tomado de la casa de su padre. En los últimos días, se reveló que More no solo estuvo involucrada en robos fuera de su hogar, sino que también cometió un hecho similar dentro de su propia familia.

More Rial le habría robado a su padre. Foto: archivo.

¿Qué objetos le habría robado More Rial a Jorge Rial antes de su detención?

Según contó Yanina Latorre en El Observador, More Rial habría robado relojes y hasta autos de gran valor, a su padre, Jorge Rial, objetos que luego decidió vender en una plataforma de comercio electrónico líder en América Latina.

“Es una provocadora. No terminó el colegio, no estudió una carrera, no tiene ningún talento porque hacer no hizo nada. Quiere vivir de canje... El problema de ella es que no quiere laburar (...) Al padre le afanó relojes. ¿Se acuerdan cuando le afanaba los relojes y los publicaba en Mercado Libre? Le afanó autos, los vendió”, aseguró la panelista.

Al final, la "angelita" expresó que cuando alguien se adentra en la marginalidad, no puede esperar encontrar a alguien que lo sostenga. Describió este proceso como un camino peligroso, similar al de un adicto que toca fondo. Dijo que algunas personas logran salir de esa situación, pero otras quedan atrapadas en ese abismo sin poder resurgir.

La situación con Jorge Rial ha sido claramente compleja, y así lo dejó entrever el propio conductor en su descargo. Tras conocerse la detención de su hija, explicó que, aunque siempre trató de mantener el contacto y ofrecerle apoyo, esta última acción parece haber sido la que colmó su paciencia.

En Radio 10, el presentador de Argenzuela expresó su dolor por los actos de Morena y la vergüenza que le provocó enterarse de los robos. También mencionó las ocasiones en las que intentó orientarla, pero sin éxito. "Yo también fui víctima en algún momento de estas actitudes marginales", confesó Jorge, revelando el profundo sufrimiento que le genera toda esta situación.

Las repercusiones familiares y el futuro incierto de More Rial

A pesar de los esfuerzos de Jorge Rial por tratar de guiar a su hija, la relación con More parece haber llegado a un punto de no retorno. Aunque su padre nunca la abandonó, el dolor por las decisiones de ella es palpable. El periodista admitió en varias ocasiones que, aunque se mostró cercano y trató de brindarle apoyo, ahora ya no puede intervenir en su vida de la misma manera. "Siempre intenté monitorear y tratar de cambiarle esa actitud", declaró, con la intención de aclarar que la joven necesita asumir la responsabilidad de sus actos.

Mientras tanto, Jorge sigue preocupado por su nieto, Amadeo, y se muestra esperanzado en que, con el tiempo, la influencer pueda cambiar su camino. Sin embargo, el futuro y el rumbo que tomará su vida sigue siendo incierto, tanto para él como para toda la familia.