Tras el fuerte comunicado de Emilia Mernes, Duki rompió el silencio y confesó: "Ojalá todos supieran"

Emilia Mernes por fin rompió el silencio. Mediante días, la artista fue víctima de diversas versiones, miradas y testimonios que no pasaron desapercibidos. Una fuerte ola de cancelación se hizo protagonista de una última semana rodeada de escándalos. A raíz de lo sucedido, la popper decidió enfrentar las acusaciones.

Entre las frases más resonantes, Mernes expresó: "Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales , por favor, basta".

"Intenté mantener silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos que tolerar este nivel de odio", inició el descargo.

Entre el escrito, expresó haber llegado a un arreglo con las artistas implicadas, María Becerra y Tini Stoessel : "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona , las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas . Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

A los pocos minutos del comunicado, Duki decidió hablar. Cabe recalcar que la artista fue acusada de infidelidad, poniéndose como tercero en discordia según diferentes versiones a Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

Las palabras de Duki

duki Duki defendió a su novia. IG @duki

Con claro apoyo, el rapero se aferró a su pareja y la defendió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser compañero".

Luego, continuó: "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".

Con frases resonantes, culminó su historia de Instagram: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a tu lado. Te amo".