El acuerdo millonario entre Jorge Rial y Fernando Burlando para la defensa de More Rial lleno de detalles jugosos y enfrentamientos

Recuperó la libertad Morena Rial tras recibir la excarcelación extraordinaria, una gran victoria para la mediática y el equipo legal encabezado por Fernando Burlando. La intervención del conocido abogado que permitió a la hija de Jorge Rial reencontrarse con Amadeo, su bebé, se produjo a partir de un trato millonario realizado con el conductor de C5N, cuyos detalles fueron filtrados a la prensa.

Según informó Juan Etchegoyen en una reciente transmisión de "Mitre Live", Jorge Rial le pagó una millonaria cifra en dólares a Fernando Burlando para que se haga cargo de la defensa de su hija en carácter de urgencia. Los dos hombres tuvieron una conversación privada para negociar el reemplazo de Alejandro Cipolla, a quien Rial habría desplazado del caso por un particular motivo.

Los detalles del acuerdo millonario entre Jorge Rial y Fernando Burlando

"A mí me dicen que Rial trae a Burlando a escena porque obviamente no se lleva bien con Alejandro Cipolla", aseguró Etchegoyen en su ciclo digital. "Jorge no se lo fuma a Cipolla. Y es mutuo, me parece que Cipolla a Jorge tampoco", agregó el comunicador, confirmando lo que el propio Cipolla afirmó en su charla con Pepe Ochoa tras ser desvinculado del caso de Morena.

"Jorge lo llamó a Fernando el día jueves para que se haga cargo de la defensa, directamente. Hablaron por teléfono, ahí arreglaron todo, qué era lo que Jorge esperaba de Burlando, Burlando obviamente habló de dinero, y se resolvió todo rápidamente en una llamada que duró pocos minutos. Enseguida Burlando se puso al tanto de la situación, Jorge lo pone al tanto, y va el día viernes 7 a visitar a Morena", detalló el periodista sobre los eventos que llevaron a la liberación de More Rial.

Sobre el costo de los servicios del "abogado de los famosos", Etchegoyen informó: "A mí me dieron una cifra que sería la que cobraría Fernando por sus servicios y ese número es 70 mil dólares". El exorbitante cargo será afrontado por el mismo Jorge Rial, quien también tiene planeado alquilar un departamento para Morena y su hijo recién nacido cerca de él, donde vivirán con una niñera.

De esta manera, Burlando se hizo cargo del caso de la mediática y negoció con el juez su liberación. En diálogo con la prensa, el letrado aseguró que la colaboración con la Justicia y su deseo de cumplir su rol como madre, que More Rial defendió recientemente en redes sociales, fue lo que convenció al juez de otorgarle a la famosa este beneficio, que deberá mantener siguiendo las condiciones establecidas.

El costoso servicio de More Rial tras su salida de la cárcel

Los precios de la publicidad que hace More Rial en redes. Foto: Captura Mitre Live

Mientras su nueva representación busca rectificar su complicada situación judicial, More Rial se enfoca en un nuevo negocio. Aprovechando la exposición que le trajo su más reciente escándalo, la hija de Jorge Rial comenzó a ofrecer contratos publicitarios a diferentes marcas a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores. El precio que ofrece, sin embargo, no es barato.

En "Mitre Live", Juan Etchegoyen expuso la conversación entre el equipo de marketing de la mediática y un potencial cliente, donde le informan que las publicaciones están con un 50% de descuento hasta que Morena sea liberada. Con el precio rebajado a $125.000 pesos, ahora que recuperó su libertad una historia de Instagram de More Rial cuesta $250.000 pesos.

A pesar del gran alcance de las publicaciones que realiza, no todos los clientes de Morena estuvieron conformes con su servicio. Etchegoyen compartió el caso de un comerciante que intentó utilizar la publicidad para ayudar a su marca y tuvo que pedir un reembolso, ya que recibió demasiados insultos por asociarse con la confesa criminal. "Su equipo de marketing está haciendo todo lo posible para dejarla mal parada", opinó el periodista.