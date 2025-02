Furioso descargo de Yanina Latorre contra More Rial luego de quedar tras las rejas por robo: "Estás complicando a toda tu familia"

More Rial empezó una nueva vida después de ser excarcelada de la cárcel, pero Yanina Latorre no está convencida de su arrepentimiento. La periodista que debutará como conductora en América TV habló de la hija de Jorge Rial en su programa de Radio El Observador, sostuvo que la mediática "no tocó fondo" con su arresto y le dijo de todo en un extenso y furioso descargo.

Gracias a la intervención de Fernando Burlando, lograda después de un millonario acuerdo con Jorge Rial, Morena quedó en libertad tras ser arrestada por robar una casa en San Isidro. Desde entonces, la influencer se reunió con su hijo bebé, Amadeo, y comenzó a realizar negocios publicitarios en redes sociales. Para la angelita de "LAM", la actitud de la joven madre no denota una lección aprendida.

El furioso descargo de Yanina Latorre contra Morena Rial

Pía Shaw estaba informando sobre los recientes movimientos de la polémica mediática cuando la interrumpió la conductora: "Morena estuvo muy poco presa, salió muy rápido. No sé si fue por los contactos del padre, porque pusieron plata o por Burlando. Y ella se hace la canchera, ya empezó a tener canjes, pide publicidad para su Instagram... Es todo un delirio", comenzó asegurando Latorre.

Cuando escuchó de su panelista que fuentes cercanas a More Rial aseguran que, además de su nuevo negocio publicitario en Instagram, estuvo recibiendo ofertas para trabajar en televisión, la panelista de "LAM" las desestimó sin dudar, sosteniendo que "lo único que te puede atraer hoy de ella es que da morbo". "No creo que ella pueda sostener o tenga ningún talento para comunicar nada", agregó.

More Rial confesó ser cómplice en un robo y recuperó la libertad. Foto: Instagram @moreerial

Latorre también se refirió a los recientes descargos de Morena Rial en Instagram, cuestionando duramente su actitud: "¿Vos creés que Morena tocó fondo? Yo creo que no. Si está pidiendo publicidad, si está hablando de trabajar en televisión, no está entendiendo. ¿No le da vergüenza cómo la vimos todos, contra el paredón esposada como agarran a los pibitos robando? Yo me muero si mi ven así".

Finalmente, la periodista criticó la actitud de Morena hacia su propia familia, quienes la ayudaron durante todo el proceso de su liberación: "Y encima tiene el tupé, y no es por hablar bien del padre porque me chu... un huevo, de decir 'si a mí mi papá y Burlando no me sacan de la cárcel, empiezo a hablar de ellos'. Bolu... te agarraron choreando, estás complicando a toda tu familia. Iba a chorear a la casa de la hermana, a la hermana la odiaba y la hermana le puso el departamento. No agradece nada".

La nueva vida que le consiguió Jorge Rial a Morena tras ser detenida por robo

Además de pagarle una millonaria cifra a Fernando Burlando para que el "abogado de los famosos" se hiciera cargo de la defensa de Morena, Jorge y Rocío Rial se encargaron de contener a la mediática después de su liberación. Antes de ser arrestada, Morena estaba viviendo en un hotel de San Telmo con su bebé de cuatro meses, a quien no había terminado de vacunar. Todo eso cambió con su salida de la cárcel.

Su hermana, Rocío, se comprometió con la Justicia y ofreció su propio departamento como domicilio permanente para que Morena pueda ser excarcelada. La influencer, que terminó confesando ser cómplice en el robo a la casa de San Isidro, está viviendo allí de manera temporal y cuidando nuevamente de su hijo, Amadeo.

Según informaron en "Mañanísima", el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece, Jorge Rial planea alquilarle a su hija su propio departamento cerca de él, para que viva tranquila con su niño. El conductor de "Argenzuela" también contrataría a una niñera, ya que quedó preocupado por las vacunas faltantes de su nieto y quiere asegurarse de que reciba el mejor cuidado.