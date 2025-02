More Rial contraataca: después de su descargo contra los que la acusaron de mala madre, llena su Instagram con mensajes para sus hijos

Después de la intervención de Fernando Burlando, que le costará millones a Jorge Rial, su hija Morena finalmente recibió la excarcelación extraordinaria y quedó en libertad. La joven madre pudo tener su esperado reencuentro con el menor de sus hijos, Amadeo, su bebé de cuatro meses de edad, y a pesar de las numerosas críticas que recibió durante su tiempo encarcelada, volvió a demostrarle su cariño en redes sociales.

A través de una serie de historias, que interrumpieron la publicidad que More Rial hace en Instagram, la mediática mostró a su hijo más pequeño feliz y sonriente para silenciar las voces que la tacharon de mala madre tras ser arrestada con su bebé en brazos. La influencer también le dedicó un tierno mensaje a su primogénito Francesco, de quien se encuentra distanciada por decisión de la Justicia.

Los tiernos mensajes de More Rial a sus hijos en Instagram

More Rial le envió mensajes a su hijo Francesco. Foto: Instagram @moreerial

En la primera historia, Morena compartió una nueva foto de Amadeo, donde se ve al bebé saludable y sonriente. Si bien la mediática no acompañó el posteo con una dedicatoria, incluyó una canción que lo dice todo: "Ahí estabas tu", de Carin León. El tema habla de una salvación para el cantante en su momento más oscuro: "Y ahí estabas tú / Y te apareciste cuando todo estaba por venirse abajo / Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo / Contigo me sonrío".

La segunda publicación de la hija de Jorge Rial muestra el video que sacó la madre del primer encuentro entre su recién nacido y Francesco. El niño de siete años se encuentra viviendo con su padre, Facundo Ambrosioni, en Córdoba, después de que la mediática perdiera su tenencia por decisión de la Justicia. "Cuánto te amamos Fran, te extrañamos papito hermoso. Mamá siempre va a estar", le prometió Morena a su hijo.

La tercera publicación también fue dedicada a su primogénito: en la historia, se puede ver un collage de fotos de la madre y su hijo, sonriendo felices a la cámara. "Mi primer amor para toda la vida", escribió More Rial. La influencer también acompañó el mensaje con la canción "Acróstico" de Shakira, que habla de perdón y reencuentro: "Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor".

Morena Rial se encuentra nuevamente con su hijo menor, gracias al acuerdo millonario de Fernando Burlando y Jorge Rial que resultó en la defensa que le ganó la excarcelación. El "abogado de los famosos" citó el amor de la detenida por su hijo como una de las principales razones que convencieron al juez de liberar a su cliente, para que pueda acompañar a su bebé en este período clave de su crianza.

El descargo de More Rial a quienes la llamaron mala madre

More Rial se defendió de las críticas. Foto: Instagram @moreerial

Días después de ser liberada, More Rial le respondió a sus "haters" en Instagram. Las críticas contra la mediática comenzaron después de su primer arresto, cuando se filtraron las fotos de ella rodeada de policías y con su bebé recién nacido en brazos. Tras hacerse cargo de su nieto, Jorge Rial también reveló a la prensa que Amadeo no recibió todas las vacunas en su calendario, provocando cuestionamientos sobre la capacidad de Morena para cuidar del menor de edad.

More Rial entonces, realizó un poderoso descargo en Instagram para intentar silenciar estas acusaciones. "Con mis hijos nadie, pueden hablar lo que quieran pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis dos hijos. Y el que me conoce sabe la clase de madre que soy. Con eso me alcanza", escribió la mediática, después de confesar ser cómplice en el robo a una casa de San Isidro.

El mensaje de la famosa fue acompañado por el clip de una novela turca, donde una madre furiosa busca venganza sobre los niños que le hicieron bullying a su hijo. El personaje ficticio toma las pistolas de paintball que fueron usadas para amedrentar a su niño y las apunta contra los compañeros de su colegio, dejando en claro que no hay nada que no haría por su familia.