Yanina Latorre reveló el importante rol que cumplirá Ángel de Brito en su programa: "Va a estar..."

Ángel de Brito y Yanina Latorre son claramente las figuras más preponderantes en LAM. El periodista confió en ella para el proyecto que inició hace 10 años y se han convertido en una gran dupla a medida que fueron pasando los años, ahora él la apoyará en su nuevo programa.

Es que la panelista tendrá su propio programa y en el programa de radio que realiza en "El Observador" contó intimidades y reveló el rol que cumplirá Ángel: "Estoy contenta. Yo les voy a contar como soy, ayer a la mañana cuando me levanté lo llamé a Lucas González, gerente de Mandarina. Lo llamé y le dije 'no tengo programa. No voy a poder salir al aire, fijate de cambiar la fecha, esto no va. Necesito más gente, nadie me va a mirar'. Él me escucha... hace 10 años que le grito y lloro", comenzó contando.

Luego, comentó el papel importantísimo que tendrá el periodista: "Va a estar en mi programa, desde afuera, porque vamos a trabajar juntos. Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento", sostuvo.

El periodista asumirá un gran puesto. Foto: captura de pantalla/ Bondi Live.

Además, agregó: "Quiero que me apuntale. Él va a estar detrás de cámara hasta que yo me sienta cómoda. A mí me da esa tranquilidad de mirarlo y decir '¿lo estoy haciendo bien?'. O que me tire algo por la cucaracha y yo sepa como seguir. Estoy pasando un lindo momento", confesó.

Si bien Yanina tendrá su propio programa, ella confirmó que no se desentenderá de LAM y allí seguirá cumpliendo con su función de panelista acompañado a De Brito. En la radio, también dejó en claro que se encuentra muy agradecida con el conductor y aseguró que con él "aprendí y crecí".