Yanina Latorre sufrió una descompensación y los detalles se conocieron en un audio viral

Yanina Latorre sufrió una d escompensación repentina que casi la deja inconsciente mientras revisaba su vestidor, y todo quedó registrado en un audio desopilante y aterrador a la vez. La primicia no salió de un móvil de exteriores, sino de la propia cuenta de TikTok de su hija, Lola, quien mandó al frente a sus padres en medio del caos.

Yanina Latorre se descompensó en su casa y todo se supo por un audio viral.

La escena era de lo más cotidiana. Yanina y Diego Latorre estaban inmersos en la titánica tarea de organizar el placard. "Este traje es lindo para una camisa y un jean. Los chalecos van, los dejo", se la escuchaba decir a la rubia con su habitual energía.

Sin embargo, el clima cambió en un segundo cuando la voz de la panelista se transformó. “Ay me bajó la presión, me voy a desmayar”, repitió dos veces, dejando a su marido en alerta máxima.

lola latorre instagram Lola Latorre fue la encargada de viralizar el audio del mal momento que vivió su madre en el vestidor. Instagram Lola Latorre

Diego, intentando mantener la calma, ensayó un fuerte descargo doméstico. “Tranquila. No comiste nada”, le recriminó, mientras le ofrecía un vaso de agua y sugería que se había levantado demasiado rápido.

El audio, que ya es tendencia absoluta, capta la vulnerabilidad de Yanina pidiendo ayuda: “Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara”. Lo que empezó como una tarde de moda terminó con la "angelita" al borde del colapso físico.

familia yanina latorre El audio filtrado en TikTok generó un fuerte debate sobre el estado de salud de la conductora de América. Archivo

Lejos de la angustia, Lola Latorre decidió que el material era "oro puro" para sus redes sociales. “Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo”, escribió la joven en su posteo de TikTok, tomándose con humor el traspié de su madre. La reacción de los seguidores no se hizo esperar: mientras muchos se rieron de la desopilante situación, otros se mostraron en la mira de la preocupación.

Yanina Latorre - Portada Yanina Latorre sufrió una descompensación mientras realizaba tareas domésticas junto a su marido. Fotos: captura de video / América TV.

Varios usuarios insistieron en que la conductora de Sálvese quien pueda debería realizarse un control médico urgente, señalando que una pérdida de conocimiento no es algo para minimizar, menos aún con el ritmo de vida frenético que lleva Yanina entre la radio y la televisión.