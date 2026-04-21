Presenta:

Mdz Show

|

Yanina Latorre

Yanina Latorre sufrió una descompensación y los detalles se conocieron en un audio viral

Entre perchas y camisas, la conductora de América sufrió una baja de presión que obligó a su esposo a intervenir de urgencia.

MDZ Show

Los seguidores de la panelista le exigen que se realice chequeos médicos tras el susto en su casa./ Captura América TV

Los seguidores de la panelista le exigen que se realice chequeos médicos tras el susto en su casa./ Captura América TV

Yanina Latorre sufrió una descompensación repentina que casi la deja inconsciente mientras revisaba su vestidor, y todo quedó registrado en un audio desopilante y aterrador a la vez. La primicia no salió de un móvil de exteriores, sino de la propia cuenta de TikTok de su hija, Lola, quien mandó al frente a sus padres en medio del caos.

"Me voy a desmayar": el minuto de terror entre perchas y jeans

Yanina Latorre se descompensó en su casa y todo se supo por un audio viral.

La escena era de lo más cotidiana. Yanina y Diego Latorre estaban inmersos en la titánica tarea de organizar el placard. "Este traje es lindo para una camisa y un jean. Los chalecos van, los dejo", se la escuchaba decir a la rubia con su habitual energía.

Sin embargo, el clima cambió en un segundo cuando la voz de la panelista se transformó. “Ay me bajó la presión, me voy a desmayar”, repitió dos veces, dejando a su marido en alerta máxima.

lola latorre instagram
Lola Latorre fue la encargada de viralizar el audio del mal momento que vivi&oacute; su madre en el vestidor.

Lola Latorre fue la encargada de viralizar el audio del mal momento que vivió su madre en el vestidor.

Diego, intentando mantener la calma, ensayó un fuerte descargo doméstico. “Tranquila. No comiste nada”, le recriminó, mientras le ofrecía un vaso de agua y sugería que se había levantado demasiado rápido.

El audio, que ya es tendencia absoluta, capta la vulnerabilidad de Yanina pidiendo ayuda: “Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara”. Lo que empezó como una tarde de moda terminó con la "angelita" al borde del colapso físico.

familia yanina latorre
El audio filtrado en TikTok gener&oacute; un fuerte debate sobre el estado de salud de la conductora de Am&eacute;rica.

El audio filtrado en TikTok generó un fuerte debate sobre el estado de salud de la conductora de América.

Lejos de la angustia, Lola Latorre decidió que el material era "oro puro" para sus redes sociales. “Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo”, escribió la joven en su posteo de TikTok, tomándose con humor el traspié de su madre. La reacción de los seguidores no se hizo esperar: mientras muchos se rieron de la desopilante situación, otros se mostraron en la mira de la preocupación.

Yanina Latorre - Portada
Yanina Latorre sufri&oacute; una descompensaci&oacute;n mientras realizaba tareas dom&eacute;sticas junto a su marido.

Yanina Latorre sufrió una descompensación mientras realizaba tareas domésticas junto a su marido.

Varios usuarios insistieron en que la conductora de Sálvese quien pueda debería realizarse un control médico urgente, señalando que una pérdida de conocimiento no es algo para minimizar, menos aún con el ritmo de vida frenético que lleva Yanina entre la radio y la televisión.

Archivado en

Notas Relacionadas