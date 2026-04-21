Yanina Latorre sufrió una descompensación y los detalles se conocieron en un audio viral
Entre perchas y camisas, la conductora de América sufrió una baja de presión que obligó a su esposo a intervenir de urgencia.
Yanina Latorre sufrió una descompensación repentina que casi la deja inconsciente mientras revisaba su vestidor, y todo quedó registrado en un audio desopilante y aterrador a la vez. La primicia no salió de un móvil de exteriores, sino de la propia cuenta de TikTok de su hija, Lola, quien mandó al frente a sus padres en medio del caos.
"Me voy a desmayar": el minuto de terror entre perchas y jeans
La escena era de lo más cotidiana. Yanina y Diego Latorre estaban inmersos en la titánica tarea de organizar el placard. "Este traje es lindo para una camisa y un jean. Los chalecos van, los dejo", se la escuchaba decir a la rubia con su habitual energía.
Sin embargo, el clima cambió en un segundo cuando la voz de la panelista se transformó. “Ay me bajó la presión, me voy a desmayar”, repitió dos veces, dejando a su marido en alerta máxima.
Diego, intentando mantener la calma, ensayó un fuerte descargo doméstico. “Tranquila. No comiste nada”, le recriminó, mientras le ofrecía un vaso de agua y sugería que se había levantado demasiado rápido.
El audio, que ya es tendencia absoluta, capta la vulnerabilidad de Yanina pidiendo ayuda: “Ayudame, despacio, no me siento bien, estoy medio rara”. Lo que empezó como una tarde de moda terminó con la "angelita" al borde del colapso físico.
Lejos de la angustia, Lola Latorre decidió que el material era "oro puro" para sus redes sociales. “Mi mamá se desmaya ordenando el vestidor y lo graba sin querer, me estallo”, escribió la joven en su posteo de TikTok, tomándose con humor el traspié de su madre. La reacción de los seguidores no se hizo esperar: mientras muchos se rieron de la desopilante situación, otros se mostraron en la mira de la preocupación.
Varios usuarios insistieron en que la conductora de Sálvese quien pueda debería realizarse un control médico urgente, señalando que una pérdida de conocimiento no es algo para minimizar, menos aún con el ritmo de vida frenético que lleva Yanina entre la radio y la televisión.